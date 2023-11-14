Наприкінці листопада Департамент міграції Литви почне обмін цифрових посвідок на проживання українців. Біженці, які перебувають під тимчасовим захистом, вже отримали повідомлення, що термін дії документів спливає. Що потрібно робити українцям у Литві, щоб поновити посвідки – читайте далі.

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Українців сповістили про оновлення документів

Представники відомства пояснюють, що ці повідомлення генеруються автоматично, і поки що українцям, які їх отримали, не варто записуватися на зустрічі до офісів обслуговування клієнтів.

Цифровий дозвіл на проживання, який запрацював у січні, діє до 4 березня 2024 року. Але з урахуванням рішення ЄС про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік, Департамент міграції Литви почне обмін дозволів на проживання наприкінці листопада.

Нові документи для українців будуть чинними до 4 березня 2025 року. Поки що громадянам України в Литві не потрібно поспішати оновлювати свої посвідки. Про початок обміну повідомлять додатково.

Естонія стрімко втрачає українських біженців

З літа значно скоротилась кількість українців, які просили про притулок в країні. За тиждень до Естонії прибуває менш як 50 українських громадян. Ситуація відчутно змінилась, адже ще навесні цього року через пункт пропуску в Нарві в країну в’їжджали до 300 українців щодня.

Естонія навіть почала закривати місця тимчасового розміщення для біженців. Інформаційний пункт для українців теж залишився майже без відвідувачів. Протягом тижня лише двоє людей звернулися туди за допомогою. І навіть вони не збираються залишатися в Естонії, а планують поїхати до Норвегії.

Наразі в Естонії проживають 36 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Країна продовжила їхнє перебування до 2025 року.