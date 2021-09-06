Виманювали гроші і купували криптовалюту: у Польщі затримали інтернет-шахраїв з України

У Ряшеві правоохоронці заарештували двох громадян з України. Чоловіки обманом отримували доступи до чужих банківських рахунків і знімали готівку у банкоматах.

Про це повідомили поліцейські з відділу економічної злочинності та слідства у Ряшеві. За їхньою інформацією, шахраї викрадали кошти по всій території Польщі, але знімали готівку здебільшого у банках, розташованих у Ряшові.

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Що відомо про дії шахраїв

Злочинці діяли за напрацьованою схемою. На сайті оголошень продавець начебто листувався з потенційним покупцем. Після цього зловмисник надсилав посилання для підтвердження грошового переказу. Це посилання перенаправляло інтернет-користувача на сайти фіктивних банків. Там відвідувача сайту просили вказати дані рахунку, логін та пароль до картки.

У такий спосіб шахраї отримували доступ до рахунку жертви та створювали код Blik. Пізніше ці дані українці використовували для того, щоб знімати готівку. "Зароблене" чоловіки вносили на криптовалютний рахунок.

Щоб знайти викрадачів чужих грошей, поліцейські переглянули десятки записів з камер банкоматів. Злочинцями виявилися 21-річний та 24-річний українці.

Аби не стати жертвою у подібних ситуаціях, поліцейські радять завжди перевіряти банківські реквізити, передзвонювати людині, щоб переконатися, що це справді вона просить оплату і не переходити за підозрілими посиланнями, які надсилають невідомі люди.