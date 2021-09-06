Об этом сообщили полицейские из отдела экономической преступности и следствия в Ряшеве. По их информации, мошенники похищали средства по всей территории Польши, но снимали наличные в основном в банках, расположенных в Ряшове.

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Что известно о действиях мошенников

Преступники действовали по наработанной схеме. На сайте объявлений продавец вроде как переписывался с потенциальным покупателем. После этого злоумышленник отправлял ссылку для подтверждения денежного перевода. Эта ссылка перенаправляла интернет-пользователя на сайты фиктивных банков. Там посетителя сайта просили указать данные счета, логин и пароль к карте.

Таким образом мошенники получали доступ к счету жертвы и создавали код Blik. Позже эти данные украинцы использовали для того, чтобы снимать наличные. "Заработанные" деньги мужчины вносили на криптовалютный счет.

Чтобы найти похитителей чужих денег, полицейские просмотрели десятки записей с камер банкоматов. Преступниками оказались 21-летний и 24-летний украинцы.

Чтобы не стать жертвой в подобных ситуациях, полицейские советуют всегда проверять банковские реквизиты, перезванивать человеку, чтобы убедиться, что это действительно он просит оплату и не переходить по подозрительным ссылкам, которые присылают неизвестные люди.