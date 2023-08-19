Викликало обурення і в місцевих: деякі пляжі в Італії запроваджують суворі правила відвідування

Чимало пляжів в Італії перебувають у приватній власності, переважно готелів і ресторанів, які стягують з туристів плату за оренду парасольок і шезлонгів. Тепер їм можуть заборонити приносити їжу з собою.

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Повідомляється, що три сім'ї на відомому приватному пляжі в Торре-Лапілло зазнали залякування з боку персоналу, в результаті чого вирішили не їсти власноруч приготовлену їжу.

Згідно з повідомленням, до людей, які насолоджувалися спокійними берегами Іонічної гавані разом зі своїми дітьми, звернулися співробітники, які вдалися до погроз, коли вони відкрили сумки з їжею.

Вони просто не можуть цього зробити. У них немає повноважень. І якщо для цього сезону буде занадто пізно, бо довга бюрократія не дозволила б своєчасно втрутитися, то з наступного року ми будемо попереджати всіх, хто посміє заборонити доступ до державної власності зі своєю їжею,

– сказав місцевий адвокат Даріо Дюссо.

Менеджер приватного пляжу Lido Calarena в Коззі Майкл Колелла розповів, що вони не дозволяють великі холодильники для групових зборів. Але, якщо принести з собою перекус та напій, то вони закриють очі.

Деякі пляжі Італії забороняють приносити їжу з собою / Фото UnSplash

Правила щодо їжі та напоїв, які відпочивальники можуть принести на італійські пляжі, різняться залежно від кожного пляжу.

Пляжі Італії вживають заходів, щоб мінімізувати вплив туристів на береги

На Сардинії тільки 1 600 осіб можуть відвідати Кала-Сізіне, а Санта-Марія-Наваррезе – тільки 1300 осіб. Ще менше людей за день можуть відвідати Кала Маріолу: всього 550 осіб, і кожен повинен заплатити 1 євро.

тільки 1300 осіб. Ще менше людей за день можуть відвідати Кала Маріолу: всього 550 осіб, і кожен повинен заплатити 1 євро. В інших місцях острова пляж Пелоса заборонив рушники й попросив відвідувачів замість цього приносити килимки, на яких менше збирається пісок. Будь-який відвідувач повинен буде заплатити 3,50 євро.

Туристи, які бажають відвідати пляжі Кала-Котіччо і Кала-Бригантина на архіпелазі Ла-Маддалена, повинні будуть платити по 3 євро на людину за кожен день. При цьому, на кожен пляж буде допущено всього 60 осіб в день, оскільки місцева влада шукає способи захистити ці місця від впливу туризму.

Іспанці вигадали, як відлякувати туристів з Майорки

Жителі Іспанії вирішили очистити пляжі від іноземних мандрівників. Вони використовують фейкові таблички про небезпеку, щоб туристи боялися відпочивати на конкретних пляжах. Жодної загрози насправді немає, адже це місцеві просто намагаються змусити туристів триматися якомога далі.