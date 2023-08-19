Многие пляжи в Италии находятся в частной собственности, преимущественно отелей и ресторанов, которые взимают с туристов плату за аренду зонтов и шезлонгов. Теперь им могут запретить приносить еду с собой.

Читайте также На испанском курорте придумали странный запрет для туристов: штраф до 200 евро

Сообщается, что три семьи на известном частном пляже в Торре-Лапилло подверглись запугиванию со стороны персонала, в результате чего решили не есть собственноручно приготовленную пищу.

Согласно сообщению, к людям, которые наслаждались спокойными берегами Ионической гавани вместе со своими детьми, обратились сотрудники, прибегшие к угрозам, когда они открыли сумки с едой.

Они просто не могут этого сделать. У них нет полномочий. И если для этого сезона будет слишком поздно, потому что длинная бюрократия не позволила бы вовремя вмешаться, то со следующего года мы будем предупреждать всех, кто посмеет запретить доступ к государственной собственности со своей едой,

– сказал местный адвокат Дарио Дюссо.

Менеджер частного пляжа Lido Calarena в Козге Майкл Колелла рассказал, что они не разрешают большие холодильники для групповых сборов. Но если принести с собой перекус и напиток, то они закроют глаза.

Некоторые пляжи Италии запрещают приносить еду с собой / Фото UnSplash

Правила еды и напитков, которые отдыхающие могут принести на итальянские пляжи, различаются в зависимости от каждого пляжа.

Пляжи Италии принимают меры, чтобы минимизировать влияние туристов на берега

На Сардинии только 1 600 человек могут посетить Кала-Сизине, а Санта-Мария-Наваррезе – только 1 300 человек. Еще меньше людей в день могут посетить Кала Мариолу: всего 550 человек, и каждый должен заплатить 1 евро.

только 1 300 человек. Еще меньше людей в день могут посетить Кала Мариолу: всего 550 человек, и каждый должен заплатить 1 евро. В других местах острова пляж Пелоса запретил полотенца и попросил посетителей вместо этого приносить коврики, на которых меньше собирается песок. Любой посетитель должен будет заплатить 3,50 евро.

Туристы, желающие посетить пляжи Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на архипелаге Ла-Маддалена, должны будут платить по 3 евро за человека за каждый день. При этом на каждый пляж будет допущено всего 60 человек в день, поскольку местные власти ищут способы оградить эти места от влияния туризма.

Испанцы придумали, как отпугивать туристов из Майорки

Жители Испании решили очистить пляжи от иностранных путешественников. Они используют фейковые таблички об опасности, чтобы туристы боялись отдыхать на конкретных пляжах. Никакой угрозы действительно нет, ведь это местные просто пытаются заставить туристов держаться как можно дальше.