Новий захід покликаний визначити нову систему управління туристичними потоками. Ця ініціатива має на меті скоротити щоденний наплив відвідувачів у певні періоди, беручи до уваги делікатність та унікальність міста.

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Вхід до Венеції буде платним 29 днів: дати

Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що платний вхід у місто – це перший крок у процесі регулювання доступу відвідувачів.

Це експеримент, спрямований на поліпшення умов життя міста, тих, хто в ньому живе і працює. Ми будемо проводити його з великим смиренням і розумінням того, що можуть виникнути проблеми,

– заявив він.

Загалом протягом наступного року буде 29 днів, коли за відвідування міста стягуватимуть плату. Зокрема, доведеться заплатити тим туристам, які приїдуть у наступні дати:

з 25 квітня по 5 травня,

а потім триватиме щосуботи і неділі травня (11 і 12, 18 і 19, 25 і 26),

червня (8 і 9, 15 і 16, 22 і 23, 29 і 30),

липня (6 і 7, 13 і 14).

Плата стягуватиметься з тих, хто входить у Старе місто з 8:30 до 16:00. Платити за вхід у місто повинен буде кожен турист, старший за 14 років.

Який розмір плати?

Розмір внеску становитиме 5 євро на день і не зменшуватиметься. Також не буде встановлено поріг відвідуваності, у разі перевищення якого стягуватиметься додаткова плата за доступ.

Внесок буде застосовано лише до стародавнього міста, а не до менших островів, включаючи Лідо Венеції (Альбероні та Маламокко), Пеллестріна, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант'Еразмо, Маццорбо, Маццорбетто, Віньоле, С. Андреа, Чертоза, Сан-Серволо, Сан-Клементе, Повеглія.

Збір коштів здійснюватиметься безпосередньо муніципалітетом Венеції, насамперед через вебдодаток. У ньому можна отримати квиток (QR-код), який слід буде пред'явити в разі контролю.

Відвідування Венеції стане платним / Фото Unsplash

Зауважимо, адміністративні санкції за ухилення чи порушення плати за вхід становлять від 50 євро до 300 євро (+10 євро плати за доступ).

Хто буде звільнений від оплати?

Відповідно до закону, жителі муніципалітету Венеції, працівники, пасажири, студенти будь-яких класів і рівнів шкіл і університетів, розташованих у стародавньому місті або на островах, не повинні будуть платити.

Також це поширюється на:

осіб, які проживають в місцях, розташованих на території муніципалітету (туристи з ночівлею),

мешканців регіону Венето,

дітей до 14 років,

тих, хто потребує догляду,

тих, хто бере участь у спортивних змаганнях,

поліцейські служби,

подружжя, партнерів, родичів або подібних осіб до 3-го ступеня резидентів у регіонах, де стягується плата за доступ.

Тревізо – альтернатива Венеції

Мальовниче місто Тревізо в Італії без натовпів туристів і завищених цін. Його часто порівнюють із Венецією, адже тут також є канали та величні палаци.

Тревізо навіть називають "‎маленькою Венецією". Але є одна принципова відмінність – відпочинок тут вийде значно економнішим. І це чудовий аргумент, щоб придивитися до цього італійського містечка пильніше.