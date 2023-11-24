Новое мероприятие призвано определить новую систему управления туристическими потоками. Целью этой инициативы является сокращение ежедневного наплыва посетителей в определенные периоды, учитывая деликатность и уникальность города.
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Вход в Венецию будет платным 29 дней: даты
Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что платный вход в город – это первый шаг в процессе регулирования доступа посетителей.
Это эксперимент, направленный на улучшение условий жизни города, тех, кто в нем живет и работает. Мы будем проводить его с большим смирением и пониманием того, что могут возникнуть проблемы,
– заявил он.
В течение следующего года будет 29 дней, когда за посещение города будут взимать плату. В частности, придется заплатить тем туристам, которые приедут в следующие даты:
- с 25 апреля по 5 мая,
- а затем продлится по субботам и воскресеньям мая (11 и 12, 18 и 19, 25 и 26),
- июня (8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30),
- июля (6 и 7, 13 и 14).
Плата будет взиматься с входящих в Старый город с 8:30 до 16:00. Платить за вход в город должен будет каждый турист старше 14 лет.
Каков размер платы?
Размер взноса будет составлять 5 евро в день и не будет уменьшаться. Также не будет установлен порог посещаемости, в случае превышения которого будет взиматься дополнительная плата за доступ.
Вклад будет применен только к древнему городу, а не к меньшим островам, включая Лидо Венеции (Альберони и Маламокко), Пеллестрина, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант'Эразмо, Маццорбо, Маццорбетто, Виньоле, С. Андреа, Чертоза, Сан-Со. , Сан-Клементе, Повеглия.
Сбор средств будет осуществляться непосредственно муниципалитетом Венеции, прежде всего через веб-приложение. В нем можно получить билет (QR-код), который следует предъявить в случае контроля.
Посещение Венеции станет платным / Фото Unsplash
Кто будет освобожден от оплаты?
Согласно закону жители муниципалитета Венеции, работники, пассажиры, студенты любых классов и уровней школ и университетов, расположенных в древнем городе или на островах, не должны будут платить.
Также это распространяется на:
- лиц, проживающих в местах, расположенных на территории муниципалитета (туристы с ночевкой),
- жителей региона Венето,
- детей до 14 лет,
- тех, кто нуждается в уходе,
- тех, кто участвует в спортивных соревнованиях,
- полицейские службы,
- супругов, партнеров, родственников или подобных лиц до 3-й степени резидентов в регионах, где взимается плата за доступ.
Тревизо – альтернатива Венеции
Живописный город Тревизо в Италии без толп туристов и завышенных цен. Его часто сравнивают с Венецией, ведь здесь есть каналы и величественные дворцы.
Тревизо даже называют "маленькой Венецией". Но есть одно принципиальное отличие – отдых здесь получится более экономным. И это отличный аргумент, чтобы присмотреться к этому итальянскому городку внимательнее.