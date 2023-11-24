Новое мероприятие призвано определить новую систему управления туристическими потоками. Целью этой инициативы является сокращение ежедневного наплыва посетителей в определенные периоды, учитывая деликатность и уникальность города.

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Вход в Венецию будет платным 29 дней: даты

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что платный вход в город – это первый шаг в процессе регулирования доступа посетителей.

Это эксперимент, направленный на улучшение условий жизни города, тех, кто в нем живет и работает. Мы будем проводить его с большим смирением и пониманием того, что могут возникнуть проблемы,

– заявил он.

В течение следующего года будет 29 дней, когда за посещение города будут взимать плату. В частности, придется заплатить тем туристам, которые приедут в следующие даты:

с 25 апреля по 5 мая,

а затем продлится по субботам и воскресеньям мая (11 и 12, 18 и 19, 25 и 26),

июня (8 и 9, 15 и 16, 22 и 23, 29 и 30),

июля (6 и 7, 13 и 14).

Плата будет взиматься с входящих в Старый город с 8:30 до 16:00. Платить за вход в город должен будет каждый турист старше 14 лет.

Каков размер платы?

Размер взноса будет составлять 5 евро в день и не будет уменьшаться. Также не будет установлен порог посещаемости, в случае превышения которого будет взиматься дополнительная плата за доступ.

Вклад будет применен только к древнему городу, а не к меньшим островам, включая Лидо Венеции (Альберони и Маламокко), Пеллестрина, Мурано, Бурано, Торчелло, Сант'Эразмо, Маццорбо, Маццорбетто, Виньоле, С. Андреа, Чертоза, Сан-Со. , Сан-Клементе, Повеглия.

Сбор средств будет осуществляться непосредственно муниципалитетом Венеции, прежде всего через веб-приложение. В нем можно получить билет (QR-код), который следует предъявить в случае контроля.

Посещение Венеции станет платным / Фото Unsplash

Заметим, административные санкции за уклонение или нарушение платы за вход составляют от 50 до 300 евро (+10 евро платы за доступ).

Кто будет освобожден от оплаты?

Согласно закону жители муниципалитета Венеции, работники, пассажиры, студенты любых классов и уровней школ и университетов, расположенных в древнем городе или на островах, не должны будут платить.

Также это распространяется на:

лиц, проживающих в местах, расположенных на территории муниципалитета (туристы с ночевкой),

жителей региона Венето,

детей до 14 лет,

тех, кто нуждается в уходе,

тех, кто участвует в спортивных соревнованиях,

полицейские службы,

супругов, партнеров, родственников или подобных лиц до 3-й степени резидентов в регионах, где взимается плата за доступ.

Тревизо – альтернатива Венеции

Живописный город Тревизо в Италии без толп туристов и завышенных цен. Его часто сравнивают с Венецией, ведь здесь есть каналы и величественные дворцы.

Тревизо даже называют "маленькой Венецией". Но есть одно принципиальное отличие – отдых здесь получится более экономным. И это отличный аргумент, чтобы присмотреться к этому итальянскому городку внимательнее.