Тревізо навіть називають "‎маленькою Венецією". Але є одна принципова відмінність – відпочинок тут вийде значно економнішим. І це чудовий аргумент, щоб придивитися до цього італійського містечка пильніше.

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"‎Маленька Венеція"

Тревізо недаремно так охрестили. Міські пейзажі дійсно подібні на Венецію. Тут є дивовижні площі, монументальні будівлі, чарівні вузенькі вулички, мости і, звісно ж, канали.

Ціни тут порадують мандрівників, які не вперше подорожують Італією. Ресторани, бари та готелі у Тревізо значно доступніші, ніж у інших популярних італійських локаціях.

За ночівлю у непоганому готелі, який знаходиться недалеко від центру міста, з вас попросять 38 євро. Односпальне ліжко у хостелі можна знайти за 18 євро на добу. Проживання з аналогічними умовами у Венеції коштує значно дорожче.

Їжа та напої у Тревізо також за адекватними цінами: пиво коштує 5 євро, а обід у недорогому ресторані вийде 15 євро.

Найкраще бронювати поїздку на літній сезон, адже температура тут комфортна – до 29°C. Але і восени тут є на що подивитися і де погуляти.

Прогулянка над каналами Тревізо / Фото Pixabay

Що цікавого в Тревізо?

Так, тут не настільки багато історичних та культурних пам'яток, як у Венеції, але все одно є чим зайнятися.

Для початку відвідайте визначний собор Тревізо, де є каплиці, релігійні твори мистецтва та склеп 11 століття. Вхід до собору вільний, а туристів небагато.

Місто обнесене історичними стінами, які огинають всю територію Тревізо. Там збереглися давні міські ворота, які варто побачити. Прогуляйтеся над стародавніми каналами та річкою Сіле.

Неподалік розкинулись кілька виноградників просекко. Тому не втрачайте нагоду поїхати на екскурсію та відвідати дегустацію вин. До популярного італійського виноробного містечка Вальдоббьядене можна дістатися автівкою за 50 хвилин.

І не забудьте, що десерт тирамісу народився саме тут, у Тревізо. Тому буде справжнім злочином не скуштувати його під час відпочинку.

Тревізо – батьківщина тирамісу / Фото Pixabay