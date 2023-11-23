Членство Кіпру в Шенгенській зоні ЄС і програма безвізового режиму є одним з пріоритетів країни на 2024 рік. Про це заявив міністр закордонних справ Константінос Комбос.

Читайте також Airbnb домовився з ЄС про правила короткострокової оренди: що зміниться

Кіпр може стати частиною Шенгенської зони

З 1 травня 2004 року Кіпр входить до складу ЄС. Місцеві можуть їздити до європейських країн без візи, ті ж самі правила діють для європейців на Кіпрі. Але паспортні перевірки зберігаються. Скасують їх, коли країна офіційно стане членом Шенгену.

Наразі Кіпр проходить процес Шенгенської оцінки, щоб визначити готовність цієї країни стати частиною Шенгену.

25 липня 2023 року Кіпр отримав приєднання до Шенгенської інформаційної системи (SIS) для безпеки та управління кордонами в Європі. Тоді заступник виконавчого директора EU-LISA Лука Тальяретті вважав приєднання Нікосії до цієї системи важливою віхою для eu-Lisa та ЄС.

Eu-LISA хоче привітати всі сторони, залучені до досягнення цієї віхи. Без тісної співпраці та відданості, продемонстрованих протягом останніх кількох років, сьогоднішня успішна інтеграція не відбулася б,

– сказав він.

Окрім очікування стати найновішим членом Шенгенської зони, Нікосія також прагне приєднатися до Програми безвізового режиму США. Але для завершення цього процесу країні ще потрібно виконати деякі умови.

Кіпр може стати частиною Шенгенської зони / Фото Unsplash

Нагадаємо, на початку цього року до Шенгенської зони вступила Хорватія. До цього її склад не змінювався протягом 12 років.