У мережі вже жартують, що туристів, які вирішили цього літа відпочити в Іспанії, хтось прокляв. Спершу на території країни спалахнули масштабні антитуристичні протести. Подекуди від мандрівників навіть відгородилися ланцюгами. Згодом країну накрила аномальна спека. А тепер з'явилися акули. Люди жартома роблять ставки, що буде далі.

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Акули атакують Іспанію

Акули для своєї появи обрали не казна-що, а престижні Канарські острови. Найбільше постраждав Гранд-Канарія – третій по величині. Акулу зауважила туристка, яка саме насолоджувалася купанням. Дівчина здійняла галас. Рятувальники негайно оголосили тривогу й наказали всім вийти з води.



Акула вайбує біля берега на Канарських островах / SOLARPIX.COM

А згодом на території Канарських островів закрили ще декілька пляжів. Там теж бачили хижака. Рибалки зауважували, що мовиться про акулу-молота.

Доки туристи панікують, місцеві вчені налаштовані дуже оптимістично. Вони закликають відпочивальників дотримуватися правил безпеки та, водночас, насолодитися моментом.

Це привілей бачити подібні види, що перебувають під загрозою зникнення в інших частинах світу і тут можуть шукати притулок,

– мовиться у повідомленні.

Туристам, які відпочивають на Канарських островах, рекомендують бути уважними та обережними. Навіть якщо на їхніх пляжах не бачили акул, не варто втрачати пильності.