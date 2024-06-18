В сети уже шутят, что туристов, которые решили этим летом отдохнуть в Испании, кто-то проклял. Сначала на территории страны вспыхнули масштабные антитуристические протесты. Кое-где от путешественников даже отгородились цепями. Впоследствии страну накрыла аномальная жара. А теперь появились акулы. Люди в шутку делают ставки, что будет дальше.

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Акулы атакуют Испанию

Акулы для своего появления выбрали не невесть что, а престижные Канарские острова. Больше всего пострадал Гранд-Канария – третий по величине. Акулу заметила туристка, которая как раз наслаждалась купанием. Девушка подняла шум. Спасатели немедленно объявили тревогу и приказали всем выйти из воды.



Акула вайбует у берега на Канарских островах / SOLARPIX.COM

А потом на территории Канарских островов закрыли еще несколько пляжей. Там тоже видели хищника. Рыбаки замечали, что говорится об акуле-молоте.

Пока туристы паникуют, местные ученые настроены очень оптимистично. Они призывают отдыхающих соблюдать правила безопасности и, одновременно, насладиться моментом.

Это привилегия видеть подобные виды, находящиеся под угрозой исчезновения в других частях мира, которые здесь могут искать убежище,

– говорится в сообщении.

Туристам, которые отдыхают на Канарских островах, рекомендуют быть внимательными и осторожными. Даже если на их пляжах не видели акул, не стоит терять бдительности.