Що відомо про антитуристичні протести

У 2024 році туристична сфера нарешті повернулася на допандемійний рівень. Поки туроператори та мандрівники сприймають це як свято, жителі популярних курортів зустріли новину з сумом.

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Антитуристичні протести почалися навесні й до початку літа охопили чимало європейських країн. Особливо складна ситуація – в Іспанії. Протест стартував на Канарських островах, а згодом охопив й Балеарські, де від мандрівників вже відгороджуються ланцюгами.

Чи зупиниться туризм до Іспанії

Попри масштабні протести, тревел-експерти налаштовані оптимістично. Вони зауважують, що про зупинку розвитку туристичної сфери в Іспанії наразі не мовиться.



Іспанія щороку приймає мільйони туристів / Unsplash

Країна й надалі радо зустрічатиме мандрівників. Зауважують, що загалом місцеві жителі не проти туристів й не бачать у них ворогів. Вони лише намагаються досягнути балансу.

Як показує наш досвід, місцеві жителі не хочуть припинення туризму – вони хочуть балансу, який поважає їх право жити в місцях, які ми любимо відвідувати,

– мовиться у повідомленні.

Власники бізнесів вже стурбовані тим, що через масові протести до Іспанії наразі прибуло менше туристів, аніж мало б бути у цей період року.