Штрафів виписали вже майже на мільйон євро: у Греції підготували "капкан" для туристів

У 2024 році найпопулярніші світові курорти запроваджують нові обмеження для мандрівників. Не стала винятком й Греція. На тлі масштабних антитуристичних протестів там посилили "пляжні штрафи".

Цьогоріч Греція вирішила боротися з шезлонгами. Вже ввели низку обмежень. Зокрема, щодо їхнього розташування відносно берегової лінії.

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Штрафів виписали вже на рекордну суму

Боротьбою з шезлонгами Греція вирішила розв'язати відразу дві проблеми:

переповненості пляжів;

ускладнення доступу людей до берегової лінії.

Греція бореться з шезлонгами / Unsplash

Саме тому тепер на пляжах країни заборонено:

займати шезлонгами понад 30% території;

розташовувати їх ближче як за 4 метри до берегової лінії.

Окрім того, на деяких пляжах вже встановили спеціальні електронні системи, які повідомлятимуть про порушення. Лише за липень міністерство економіки та фінансів Греції перевірило майже 5 тисяч скарг. Найчастіше люди писали про те, що пляжі захоплюють місцеві підприємства. "Дісталося" й туристам, які їм платять.

Загалом штрафів вже виписали на 800 тисяч євро. Прогнозують, що у серпні ситуація лише ускладниться, оскільки багато мандрівників обирають саме цей місяць, аби насолодитися морським відпочинком у Греції.