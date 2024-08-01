На щастя, карма спрацювала миттєво. І горе-туристам було вже не так весело.

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Деталі про заборонену вечірку

Щоб влаштувати своє "морське свято", туристи висадилися на пляжі Тальмоне (човнам там навіть заборонено наближатися до берегової лінії). За декілька хвилин вони перетворили пляж на місце для приватної вечірки. Там встановили:

величезні альтанки-тенти;

парасольки;

столи, стільці, колонки;

барбекю;

волейбольний майданчик.

Окрім того, туристи знахабніли настільки, що розпалили на унікальному пляжі багаття. Загасити його вдалося лише за допомогою берегової охорони.

Незважаючи на заборони, встановлені постановою про купання, виданою регіоном Сардинія, ця кричуща зневага до довкілля триває. Екологічної шкоди було завдано як на суші, так і на морі,

– мовиться у повідомленні.



Налегальну вечірку на пляжі Тальмоне швидко розігнали / Daily Mail

На щастя, нелегальну вечірку відразу розігнали. Для цього залучили берегову охорону та портове управління.

Загалом Сардинія має дуже жорсткі правила для туристів. На острові намагаються зберегти місцеву природу.