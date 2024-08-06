Цьогоріч Греція вирішила боротися з шезлонгами. Вже ввели низку обмежень. Зокрема, щодо їхнього розташування відносно берегової лінії.
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Штрафів виписали вже на рекордну суму
Боротьбою з шезлонгами Греція вирішила розв'язати відразу дві проблеми:
- переповненості пляжів;
- ускладнення доступу людей до берегової лінії.
Греція бореться з шезлонгами / Unsplash
Саме тому тепер на пляжах країни заборонено:
- займати шезлонгами понад 30% території;
- розташовувати їх ближче як за 4 метри до берегової лінії.
Окрім того, на деяких пляжах вже встановили спеціальні електронні системи, які повідомлятимуть про порушення. Лише за липень міністерство економіки та фінансів Греції перевірило майже 5 тисяч скарг. Найчастіше люди писали про те, що пляжі захоплюють місцеві підприємства. "Дісталося" й туристам, які їм платять.
Загалом штрафів вже виписали на 800 тисяч євро. Прогнозують, що у серпні ситуація лише ускладниться, оскільки багато мандрівників обирають саме цей місяць, аби насолодитися морським відпочинком у Греції.