В этом году Греция решила бороться с шезлонгами. Уже ввели ряд ограничений. В частности, относительно их расположения относительно береговой линии.
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Штрафов выписали уже на рекордную сумму
Борьбой с шезлонгами Греция решила решить сразу две проблемы:
- переполненности пляжей;
- затруднения доступа людей к береговой линии.
Греция борется с шезлонгами / Unsplash
Именно поэтому теперь на пляжах страны запрещено:
- занимать шезлонгами более 30% территории;
- располагать их ближе чем за 4 метра до береговой линии.
Кроме того, на некоторых пляжах уже установили специальные электронные системы, которые будут сообщать о нарушениях. Только за июль министерство экономики и финансов Греции проверило почти 5 тысяч жалоб. Чаще всего люди писали о том, что пляжи захватывают местные предприятия. "Досталось" и туристам, которые им платят.
В общем штрафов уже выписали на 800 тысяч евро. Прогнозируют, что в августе ситуация только усложнится, поскольку многие путешественники выбирают именно этот месяц, чтобы насладиться морским отдыхом в Греции.