Хочеш побачити місто – плати: де у Європі запровадять нові туристичні податки

У 2024 році популярні туристичні напрямки Європи оголосили про введення плати за в'їзд. Такі заходи мають допомогти боротися з надмірним туризмом і поставити на ноги туристичну галузь після пандемії.

Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція. Але можуть бути сюрпризи і в інших відомих локаціях, про які не так багато розповідали у ЗМІ. То де наступного року слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок – читайте далі.

Цікаво В Афінах вигадали брехню про клопів, щоб позбутися туристів

Париж братиме 11 євро

Починаючи з січня 2024 року, гості столиці Франції будуть платити підвищений туристичний податок на проживання в готелях та хостелах. І він зросте майже втричі.

Гості Парижа, які зупиняються в готелях з високим рейтингом, сплачуватимуть податок у розмірі 11 євро за одну ніч.

Відпочинок у Парижі подорожчає / Фото Unsplash

Найвищий податок буде в Нідерландах

У наступному році Амстердам матиме найвищий туристичний податок у Європі. Влада вирішила збільшити його до 12,5% за одну ніч у столиці Нідерландів. Доплачувати до вартості готелю мають всі пасажири круїзів і туристи, які ночують у місті.

Цю плату підвищили через проблему надмірного туризму. Очікується, що до Амстердама за 2023 рік приїдуть понад 20 мільйонів мандрівників.

Венеція стягуватиме по 5 євро в певні дні

Венеція почне брати з відвідувачів плату за в'їзд у 2024 році – по 5 євро. Пробна програма розпочнеться у наступні весняні та літні вихідні. Туристичний збір також має розв'язати проблему овертуризму та допомогти жителям міста. Ці кошти підуть на утримання території, прибирання та зниження вартості проживання для місцевих.

Італійська Венеція вводить платний в'їзд / Фото Pixabay

Валенсія вводить туристичний податок

У Валенсії туристи будуть платити готельні податки. Місто стягуватиме кошти з мандрівників, які зупиняються в готелях, апартаментах, кемпінгах і пансіонатах. Зміни почнуть діяти з 2024 року.

Комісія за проживання у Валенсії становитиме від 0,50 до 2 євро за ніч. Все буде залежати від вартості розміщення. Виручені кошти підуть на розвиток сталого туризму, а також для забезпечення жителів Валенсії більш доступним житлом.

Барселона підвищить туристичний збір

З квітня 2024 року туристичний збір у Барселоні підвищать з 2,75 до 3,25 євро. Податок буде стягуватись в офіційних туристичних місцях. Кошти спрямують на фінансування ремонту доріг та ескалаторів і покращення автобусного сполучення у місті.

Барселона залишається одним із найпопулярніших напрямків \ Фото Pexels

Мадрид починає боротьбу з овертуризмом

Місто щороку страждає від великої кількості відвідувачів. Тому столиця Іспанії розглядає варіант введення нового туристичного податку в 2024 році. Цей збір має допомогти боротися з наслідками надмірного туристичного ажіотажу.

Португальські міста братимуть по кілька євро

В Ольяу туристичний податок витрачатимуть на прибирання. Популярне португальське місто стягуватиме плату з відвідувачів готелів. З квітня по жовтень – по 2 євро за ніч, з листопада по березень – по 1 євро.

Туристичний податок у місті Фару вже працює: по 1,50 євро з людини за ніч протягом літнього сезону. Плата знімається за 7 ночей максимум, а діти до 12 років від цього податку звільняються.

Португальські міста вводять туристичні податки / Фото Unsplash

Нагадаємо, ми розповідали про рейтинг країн, які досі залишаються "‎незіпсованими" і вільними від надмірного туризму. Історичні міста світу часто переповнені або забруднені й через це втрачають свою автентичність. Але на карті зостались країни, яким поки вдалося встояти і зберегти свою недоторканність. Що це за локації – дізнайтесь за посиланням.