Безліч популярних напрямків в усьому світі страждають від овертуризму. Історичні міста часто переповнені або забруднені й через це втрачають свій шарм. Але на карті зосталось кілька країн, які зберігають свою недоторканність. Де шукати ці "‎справжні" напрямки — дізнаєтесь далі.

Читайте також В Афінах вигадали брехню про клопів, щоб позбутися туристів

Країни, які не постраждали від масового туризму

Колектив тревел-експертів Inghams проаналізував тисячі публікацій в інстаграмі про різноманітні напрямки в усіх куточках світу. Вони визначили, які з них мандрівники найчастіше називають "unspoilt"‎, тобто "‎незіпсованими".

Список очолила Ісландія, яку цінують за її неймовірно красиву природу та часто називають однією з найбезпечніших країн світу. Туристи вважають Ісландію найкращим місцем для спостереження за північним сяйвом, вулканами та водоспадами. Також тут розташований незвичайний пляж Рейнісфьяра із чорним вулканічним піском який є одним із 10 кращих нетропічних пляжів на планеті.

Пляж Рейнісфьяра з чорним вулканічним піском / Фото Unsplash

Але проблема надмірного туризму все-таки зачепила Ісландію. Країна навіть оголосила, що невдовзі може ввести туристичний податок, щоб обмежити потік відвідувачів. Популярні місця у країні приймають неймовірну кількість туристів. Блакитна Лагуна та водоспад Сельяландсфосс є одними з найбільш відвідуваних природних пам'яток. Але в Ісландії ще знайдеться чимало місць, які можна дослідити без зайвого ажіотажу з боку інших мандрівників.

Друге та третє місця у рейтингу "‎незіпсованих" країн світу посіли Австралія та Ірландія. Обидва напрямки досі зберігають свою автентичність, попри цікавість з боку туристів. Але цей попит не є дискомфортним і країни поки що від цього не страждають.

Кращі країни, які не страждають від напливу туристів:

Ісландія; Австралія; Ірландія; Кіпр; Коста-Рика; Танзанія; Нова Зеландія; Перу; Греція; Грузія.

Куди у 2024 році їхати не варто

Експерти назвали 9 напрямків, які не рекомендують відвідувати у 2024 році. Щорічний антирейтинг склали фахівці з компанії Fodor's.

Цього разу до нього потрапили популярні локації, які страждають від туристичного ажіотажу. Щоб рейтинг був справедливим, експерти зосередились на трьох важливих факторах: проблема надмірного туризму, сміття та якість питної води.

На вершині антирейтингу опинилась італійська Венеція. Цей напрямок настільки подобається туристам, що місто вводить плату за його відвідування. Які ще міста не варто обирати для відпочинку у 2024 році – читайте в цьому матеріалі.