Самым популярным городом, который вводит плату за посещение, является Венеция. Но могут быть сюрпризы и в других известных локациях, о которых не так много рассказывали в СМИ. Где в следующем году нужно готовиться платить за въезд или увеличенный туристический налог – читайте дальше.

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Париж будет брать по 11 евро

Начиная с января 2024 года гости столицы Франции будут платить повышенный туристический налог на проживание в гостиницах и хостелах. И он вырастет почти втрое.

Гости Парижа, останавливающиеся в отелях с высоким рейтингом, будут платить налог в размере 11 евро за одну ночь.

Отдых в Париже подорожает / Фото Unsplash

Самый высокий налог будет в Нидерландах

В следующем году в Амстердаме будет самый высокий туристический налог в Европе. Власти решили увеличить его до 12,5% за одну ночь в столице Нидерландов. Доплачивать к стоимости отеля должны все пассажиры круизов и туристы, которые ночуют в городе.

Эту плату повысили из-за проблемы чрезмерного туризма. Ожидается, что в Амстердам за 2023 год приедут более 20 миллионов путешественников.

Венеция будет взимать по 5 евро в определенные дни

Венеция начнет брать с посетителей плату за въезд в 2024 году – по 5 евро. Пробная программа начнется в предстоящие весенние и летние выходные. Туристический сбор также должен решить проблему овертуризма и помочь жителям города. Эти средства пойдут на содержание территории, уборку и снижение стоимости проживания для местных жителей.

Итальянская Венеция вводит платный въезд / Фото Pixabay

Валенсия вводит туристический налог

В Валенсии туристы будут платить гостиничные налоги. Город будет взимать средства с путешественников, останавливающихся в отелях, апартаментах, кемпингах и пансионатах. Изменения начнут действовать с 2024 года.

Комиссия за проживание в Валенсии составит от 0,50 до 2 евро за ночь. Всё будет зависеть от стоимости размещения. Вырученные средства пойдут на развитие устойчивого туризма, а также обеспечение жителей Валенсии более доступным жильем.

Барселона повысит туристический сбор

С апреля 2024 года туристический сбор в Барселоне повысят с 2,75 до 3,25 евро. Налог будет взиматься в официальных туристических местах. Средства будут направлены на финансирование ремонта дорог и эскалаторов и улучшение автобусного сообщения в городе.

Барселона остается одним из самых популярных направлений \ Фото Pexels

Мадрид начинает борьбу с овертуризмом

Город ежегодно страдает от большого количества посетителей. Потому столица Испании рассматривает вариант введения нового туристического налога в 2024 году. Этот сбор должен помочь бороться с последствиями чрезмерного туристического ажиотажа.

Португальские города будут брать по несколько евро

В Ольяу туристический налог будут тратить на уборку. Популярный португальский город будет взимать плату с посетителей отелей. С апреля по октябрь – по 2 евро за ночь, с ноября по март – по 1 евро.

Туристический налог в городе Фару уже работает: по 1,50 евро с человека за ночь в течение летнего сезона. Плата снимается за 7 ночей максимум, а дети до 12 лет освобождаются от этого налога.

Португальские города вводят туристические налоги / Фото Unsplash

Напомним, мы рассказывали о рейтинге стран, которые до сих пор остаются "неиспорченными" и свободными от чрезмерного туризма. Исторические города мира часто переполнены или загрязнены и поэтому теряют свою подлинность. Но на карте остались страны, которым пока удалось устоять и сохранить свою неприкосновенность. Что это за локации – узнаете по этой ссылке.