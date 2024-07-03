Тікають навіть місцеві: популярні курорти Туреччини – в епіцентрі несподіваної кризи

Туреччина упродовж років була одним з найпопулярніших туристичних напрямків для туристів. Однак літній сезон 2024 там, вочевидь, не вдався. Відпочивати на колись популярних курортахне хочуть навіть місцеві.

Загалом туристичний сезон влітку 2024 року розпочався для світу не найкраще. Одні курорти потерпають від аномальної спеки, інші – від масштабних антитуристичних протестів. Тим часом Туреччина несподівано страждає від дефіциту туристів. Найстрімкіше туристів втрачає Аланія.

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Куди їдуть місцеві

Місцеві туроператори б'ють на сполох. Вони намагаються провести стрімкий ребрендинг та привабити нових туристів. Однак наразі це – не надто ефективно. Зауважують, що навіть місцеві мешканці не квапляться відпочивати на курортах в Аланії. Клієнтів "переманив" Єгипет. Люди наголошують, що там – набагато дешевше та якісніше.

Наші громадяни звертаються до Єгипту, переважно для відпочинку на морі, піску та сонці, тому що це дешевше та якісніше,

– заявили в Анталії.

Найпопулярнішим серед туристів є місто Шарм-ель-Шейх. Його визнали одним з найбільш завантажених маршрутів для туристів з Туреччини.



Пляжі в Анталії марно чекають туристів / Unsplash

Тим часом українці досі обирають Туреччину для своїх літніх відпусток. Водночас популярності не втрачає і Єгипет.