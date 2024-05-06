Грецьке село Дермі розташоване на березі Іонічного моря. Воно може похвалитися фантастично красивими пляжами, а також – яскравим нічним життям.

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Упродовж останніх років Албанська рив'єра – туристичне місце, яке розвивається найактивніше. Водночас там ще збереглися доволі демократичні ціни.

Зокрема, у Дермі можуть орендувати доволі бюджетне помешкання, а також – знайти чудові заклади з місцевою кухнею та класними коктейлями. Албанія славиться своїми стравами зі свіжих морепродуктів. Водночас для веганів також є дуже смачні пропозиції з місцевих овочів.



Пляжі Дермі – ідеальне місце для відпочинку / Unsplash

Окрім того, наголошують, що у Дермі можна відвідати чимало чудових локацій. Зокрема, місцева піратська печера є однією з визначних локацій світу. Щоб туди потрапити, варто придбати екскурсію на човнах.

Як добратися до Дермі

Аеропорт у Вльорі наразі перебуває на етапі будівництва. Саме тому єдиний варіант – прилетіти в аеропорт Тирани. Звідти можна добратися до Дермі за 3 години. Їхати можна автобусом або орендувати автомобіль та самому подолати дорогу, роблячи зупинки у мальовничих куточках Албанії.