В целом туристический сезон летом 2024 года начался для мира не лучшим образом. Одни курорты страдают от аномальной жары, другие – от масштабных антитуристических протестов. Между тем Турция неожиданно страдает от дефицита туристов. Стремительнее всего туристов теряет Алания.

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Куда едут местные

Местные туроператоры бьют тревогу. Они пытаются провести стремительный ребрендинг и привлечь новых туристов. Однако пока это – не слишком эффективно. Замечают, что даже местные жители не торопятся отдыхать на курортах в Алании. Клиентов "переманил" Египет. Люди отмечают, что там – гораздо дешевле и качественнее.

Наши граждане обращаются в Египет, преимущественно для отдыха на море, песка и солнце, потому что это дешевле и качественнее,

– заявили в Анталии.

Самым популярным среди туристов является город Шарм-Эль-Шейх. Его признали одним из самых загруженных маршрутов для туристов из Турции.



Пляжи в Анталии бесполезно ждут туристов / Unsplash

Между тем украинцы до сих пор выбирают Турцию для своих летних отпусков. В то же время популярности не теряет и Египет.

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