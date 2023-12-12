У паризькому Луврі піднімуть ціну за вхід: скільки буде коштувати квиток

У культовому Луврі в Парижі збільшать вартість вхідних квитків з 2024 року. Про це йдеться в офіційній заяві музею.

З 15 січня квиток до музею буде коштувати на 29% дорожче. Планують, що нова ціна зможе компенсувати збільшення витрат на електроенергію та забезпечить безкоштовний вхід для певних відвідувачів. Скільки буде коштувати квиток до Лувру – розкажемо далі.

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Музей підвищує ціни вперше за 7 років

Працівники Лувру заявили, що вхід вартуватиме 22 євро, коли зараз один квиток продають за 17 євро. Ця різниця піде на витрати на електроенергію та безкоштовний вхід для відвідувачів віком до 18 років, студентів і журналістів.

Після пандемії касові прибутки музею сильно впали. У 2023 році понад 3,6 мільйона відвідувачів, переважно французи, заходили до Лувру задарма. Це 40% усіх входів до музею. Тобто двоє з п'яти відвідувачів не платили нічого за вхід до Лувру.

– це найпопулярніший музей у світі. Його колекція налічує понад 300 тисяч унікальних експонатів. У Луврі представлені артефакти від найдавніших часів до XIX століття.

Лувр був відкритий у 1793 році в давньому королівському палаці. Це одна з найбільш визначних пам'яток столиці Франції. Саме в цьому музеї зберігають "‎Мону Лізу" Леонардо да Вінчі, скульптуру Венери Мілоської та видатну колекцію єгипетських старожитностей.

Подорожчання перед Олімпіадою

Підвищення цін на вхід до Лувру припадає на рік Олімпійських ігор у Парижі. Вони відбудуться наступного літа. І це зростання цін буде не єдиним.

Також в столиці Франції на період спортивних змагань подорожчає метро – до 4 євро за одну поїздку (зараз ціна разового проїзду 2,10 євро).

Не обійдеться і без підвищення цін на готелі. Вартість проживання протягом літнього сезону 2024 року може зрости на 300%.

Париж готується до Олімпіади / Фото Unsplash

Париж втричі збільшить туристичний збір

У наступному році кілька відомих напрямків Європи оголосили про введення плати за в'їзд або збільшення туристичного збору. Такі заходи мають допомогти боротися з овертуризмом і відродити туристичну галузь після пандемії.

Одним із таких міст є Париж. З січня 2024 року, гості столиці Франції будуть сплачувати підвищений туристичний податок на проживання в хостелах та готелях. Він зросте майже втричі. Гості Парижа, які зупиняються в найкращих готелях, будуть доплачувати по 11 євро за ніч.