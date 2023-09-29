Обираючи місто для мандрівки, туристи враховують різні фактори. Але важливу роль серед них відіграє його культурна спадщина і мистецтво.

Читайте також Потягом, автобусом чи власним авто: як зручніше дістатися з України до Польщі

Мистецькі столиці

Експерти визначили головні мистецькі міста Європи. Для цього кожен популярний напрямок проаналізували на предмет:

  • концентрації художніх галерей;
  • кількості будівель відомих архітекторів;
  • кількості сучасних художників, які народилися в місті;
  • наявності художніх шкіл та фестивалів.

Найкращим європейським містом для любителів мистецтва визнали Лондон. Студенти з усього світу мріють потрапити до британської столиці на навчання в місцевих артшколах. Лондон – дороге місто, але вхід до значної кількості міських музеїв та галерей світового рівня тут безкоштовний. Не потрібно платити за відвідування Національної портретної галереї, Сомерсет-Хаус і галереї Тейт Модерн.

Галерея Тейт Модерн у Лондоні / Фото Unsplash

Після Лондона у рейтингу творчих столиць – Амстердам та Рим. В Амстердамі мистецтвознавці радять неодмінно відвідати Державний музей, адже там зберігається найбільша колекція артефактів та творів мистецтва у Нідерландах. Також не втратьте можливість побачити Музей Ван Гога, колекція якого налічує понад 700 робіт видатного художника.

Музей Ван Гога в Амстердамі / Фото Unsplash

У Римі вас вразить Національний музей мистецтва 21-го століття, де зберігаються тисячі робіт найкращих митців епохи. Також радимо відвідати галерею Боргезе, де нещодавно з'явився україномовний гід.

ТОП-10 міст Європи для любителів мистецтва:

  1. Лондон (Велика Британія);
  2. Амстердам (Нідерланди);
  3. Рим (Італія);
  4. Единбург (Велика Британія);
  5. Осло (Норвегія);
  6. Берлін (Німеччина);
  7. Мілан (Італія);
  8. Гельсінкі (Фінляндія);
  9. Ліон (Франція);
  10. Париж (Франція).