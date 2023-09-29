Обираючи місто для мандрівки, туристи враховують різні фактори. Але важливу роль серед них відіграє його культурна спадщина і мистецтво.
Читайте також Потягом, автобусом чи власним авто: як зручніше дістатися з України до Польщі
Мистецькі столиці
Експерти визначили головні мистецькі міста Європи. Для цього кожен популярний напрямок проаналізували на предмет:
- концентрації художніх галерей;
- кількості будівель відомих архітекторів;
- кількості сучасних художників, які народилися в місті;
- наявності художніх шкіл та фестивалів.
Найкращим європейським містом для любителів мистецтва визнали Лондон. Студенти з усього світу мріють потрапити до британської столиці на навчання в місцевих артшколах. Лондон – дороге місто, але вхід до значної кількості міських музеїв та галерей світового рівня тут безкоштовний. Не потрібно платити за відвідування Національної портретної галереї, Сомерсет-Хаус і галереї Тейт Модерн.
Галерея Тейт Модерн у Лондоні / Фото Unsplash
Після Лондона у рейтингу творчих столиць – Амстердам та Рим. В Амстердамі мистецтвознавці радять неодмінно відвідати Державний музей, адже там зберігається найбільша колекція артефактів та творів мистецтва у Нідерландах. Також не втратьте можливість побачити Музей Ван Гога, колекція якого налічує понад 700 робіт видатного художника.
Музей Ван Гога в Амстердамі / Фото Unsplash
У Римі вас вразить Національний музей мистецтва 21-го століття, де зберігаються тисячі робіт найкращих митців епохи. Також радимо відвідати галерею Боргезе, де нещодавно з'явився україномовний гід.
ТОП-10 міст Європи для любителів мистецтва:
- Лондон (Велика Британія);
- Амстердам (Нідерланди);
- Рим (Італія);
- Единбург (Велика Британія);
- Осло (Норвегія);
- Берлін (Німеччина);
- Мілан (Італія);
- Гельсінкі (Фінляндія);
- Ліон (Франція);
- Париж (Франція).