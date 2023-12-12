С 15 января билет в музей будет стоить на 29% дороже. Планируется, что новая цена сможет компенсировать увеличение расходов на электроэнергию и обеспечит бесплатный вход для некоторых посетителей. Сколько будет стоить билет в Лувр – расскажем дальше.

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Музей повышает цены впервые за 7 лет

Работники Лувра заявили, что вход в следующем году будет стоить 22 евро, а сейчас один билет продают за 17 евро. Эта разница пойдет на расходы на электроэнергию и бесплатный вход для посетителей до 18 лет, студентов и журналистов.

После пандемии кассовые доходы музея сильно упали. В 2023 году более 3,6 миллиона посетителей, преимущественно французы, заходили в Лувр бесплатно. Это 40% всех входов в музей. То есть двое из пяти посетителей не платили ничего за вход в Лувр.

Лувр – это самый популярный музей в мире. Его коллекция насчитывает более 300 тысяч уникальных экспонатов. В Лувре представлены артефакты с древнейших времен до XIX века.

Лувр был открыт в 1793 году в древнем королевском дворце. Это одна из главных достопримечательностей столицы Франции. Именно в этом музее хранят "Мону Лизу" Леонардо да Винчи, скульптуру Венеры Милосской и выдающуюся коллекцию египетских древностей.

Подорожание перед Олимпиадой

Повышение цен на вход в Лувр приходится на год Олимпийских игр в Париже. Они состоятся следующим летом. И этот рост цен будет не единственным.

Также в столице Франции на период спортивных состязаний подорожает метро – до 4 евро за одну поездку (в настоящее время цена разового проезда 2,10 евро).

Не обойдется и без повышения цен на гостиницы. Стоимость проживания во время летнего сезона 2024 может возрасти на 300%.

Париж готовится к Олимпиаде / Фото Unsplash

Париж втрое увеличит туристический сбор

В следующем году несколько известных направлений Европы объявили о введении платы за въезд или увеличении туристического сбора. Такие мероприятия должны помочь победить овертуризм и возродить туристическую отрасль после пандемии.

Одним из таких городов является Париж. С января 2024 года гости столицы Франции будут платить повышенный туристический налог на проживание в хостелах и гостиницах. Он вырастет почти втрое. Гости Парижа, останавливающиеся в лучших гостиницах, будут доплачивать по 11 евро за ночь.