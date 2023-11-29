За попередньою інформацією вартість проїзду зросте вдвічі – з 2,10 євро до 4 євро. Так міська влада Парижа хоче компенсувати додаткові витрати на транспорт та інфраструктуру на час Олімпійських ігор.

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Квиток на метро вдвічі подорожчає

Підвищення цін буде тимчасовим, заявила президент ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс. Також вона впевнена, що зростання вартості є "‎справедливим та необхідним" через великий наплив мандрівників. Це значно навантажить транспортну мережу міста.

Під час Олімпійських і Паралімпійських ігор регіон Іль-де-Франс значно збільшить свою транспортну пропозицію,

– заявила Пекресс.

Отож, замість 2,10 євро одноразовий проїзд на метро Парижа буде коштувати 4 євро. Але це підвищення не зачепить парижан: ціна місячних та річних проїзних залишиться незмінною.

У Парижі з'являться спеціальні проїзні

Також французька столиця планує запустити єдиний проїзний для фанатів Олімпіади, які приїдуть до Парижа на головну спортивну подію.

Ми збираємося створити новий пропуск Paris 2024, який дозволить відвідувачам подорожувати по всьому регіону Іль-де-Франс. Це коштуватиме 16 євро на день і до 70 євро на тиждень. Це справедлива ціна,

– заявила чиновниця.

Для порівняння, місячний проїзний квиток на метро в Парижі коштує понад 80 євро.

Нагадаємо, Олімпійські ігри у Франції відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року, а з 28 серпня по 8 вересня – Паралімпійські ігри.

Одне з французьких міст хоче відмовитись від олімпійського вогню

У місті Евре хочуть відмовитись від пронесення головного символу Олімпіади – вогню. За словами мера, це надмірні витрати для міста в Нормандії.

Він заявив, що організація пронесення олімпійського вогню передбачає виконання "певної кількості обов'язків". І вони обійдуться місцевому бюджету у суму понад 100 000 євро. За ці гроші потрібно забезпечити чергування медичної допомоги, приватну охорону, а також оренду або купівлю 2 500 шлагбаумів, які потрібно встановити на 5,4 кілометра маршруту.

Цей момент поки на стадії обговорення. Міська влада Евре готова приймати конструктивні пропозиції, як можна зберегти традицію пронесення олімпійського вогню за розумну ціну.