Туристичне місто в Іспанії обмежило використання води: дають лише кілька годин на день

Іспанське курортне місто Малага запровадило обмеження на подачу води з крана. Туристів закликають використовувати її дуже економно.

Воду в Малагу подають лише кілька годин на день. Іспанський регіон Андалусія потерпає від рекордної засухи та стрімкого скорочення запасів прісної води. Місто досі тримається тільки завдяки 2000-літровому резервуару для води.

Читайте також Щури атакували легендарний Колізей: влада Рима проводить "‎спецоперацію"

Економія ресурсів

Місцева влада Андалусії сподівається, що проблему зможуть вирішити шляхом опріснення морської води. Але будувати такий завод потрібно щонайменше 5 років. Тому поки залишається лише берегти прісну воду.

Малага – це курортне місто, тому туристів тут просять максимально поставитись із розумінням до проблеми посухи. Через це курорт вже втратив чимало бронювань, адже відпочивальники не готові до таких незручностей.

У кранах вода доступна лише кілька годин на день: це правило стосується як приватних будинків, так і великих готелів. Туристів просять закривати кран навіть під час чищення зубів, а душ приймати дуже швидко.

Мер округу підкреслив, що споживання води вдалось зменшити на 20%, щоб рівномірно розподілити запаси. Через спеку та відсутність опадів місцеве водосховище критично обміліло.

Посушлива Європа

Жителів понад 200 польських ґмін також просять берегти воду. Польщу накрила посуха, тому ґрунтові води не встигають відновлюватися. Влада просить громадян збирати дощову воду для господарських потреб, а ту, що з водогону – берегти. Закликають витрачати її розумно: не для миття машин, наповнення басейнів та поливу газонів.

У Франції, Португалії та Іспанії заходи економії води запровадили ще навесні, готуючись до літньої спеки. У Барселоні, приміром, не працюють фонтани та не поливають рослини в парках.

А уряд Португалії навіть видав розпорядження про тимчасову заборону вирощування оливок, авокадо та червоних ягід у провінціях Алентежу й Алгарве, які найбільше постраждали від екстремальної посухи.