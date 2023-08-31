Воду в Малаге подают всего несколько часов в день. Испанский регион Андалусия страдает из-за рекордной засухи и стремительного сокращения запасов пресной воды. Город все еще держится только благодаря 2000-литровому резервуару для воды.

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Экономия ресурсов

Местные власти Андалусии надеются, что проблему смогут решить путем опреснения морской воды. Но строить такой завод нужно не менее 5 лет. Поэтому пока остается только беречь пресную воду.

Малага – это курортный город, поэтому туристов просят максимально отнестись с пониманием к проблеме засухи. Поэтому курорт уже потерял немало бронирований, ведь отдыхающие не готовы к таким неудобствам.

В кранах вода доступна всего несколько часов в день: это правило касается как частных домов, так и больших отелей. Туристов просят закрывать кран даже при чистке зубов, а душ принимать очень быстро.

Мэр округа подчеркнул, что потребление воды удалось снизить на 20%, чтобы равномерно распределить запасы. Из-за жары и отсутствия осадков местное водохранилище критически обмелело.

Засушливая Европа

Жителей более 200 польских гмин также просят беречь воду. Польшу накрыла засуха, поэтому грунтовые воды не успевают восстанавливаться. Власти просят граждан собирать дождевую воду для хозяйственных нужд, а ту, что из водопровода – беречь. Призывают тратить ее разумно: не для мытья машин, наполнения бассейнов и полива газонов.

Во Франции, Португалии и Испании меры по экономии воды ввели еще весной, готовясь к летней жаре. В Барселоне, например, не работают фонтаны и не поливают растения в парках.

А правительство Португалии даже издало распоряжение о временном запрете выращивания оливок, авокадо и красных ягод в провинциях Алентежу и Алгарве, наиболее пострадавших от экстремальной засухи.