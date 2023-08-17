Спека в Польщі протримається щонайменше до кінця тижня, а за деякими прогнозами – до 26 серпня. Посуха у кількох регіонах змусила людей економити воду, якої дуже бракує.
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Обмаль води
Жителям найспекотніших ґмін у Польщі пояснили, що наявні водні ресурси вичерпуються швидше, ніж встигають поповнюватися. Влада просить громадян збирати дощову воду для господарських потреб, а ту, що з водогону – берегти.
Ситуація складна, тож знову закликаємо розумно витрачати воду і не використовувати її для поливу газонів, наповнення басейнів і миття машин,
– звернулись чиновники міста Констанцин-Єзьорна до своїх людей.
Цього тижня Інститут метеорології та водного господарства попереджав поляків про високі температури й посуху. Найкомфортніше найближчими днями буде біля моря та в горах. У центрі Польщі навіть вночі температура повітря не опускатиметься нижче 20 градусів.
Тропічне повітря також сприятиме літнім грозам. Тож на Польщу найближчими днями чекають "тропічні ночі", впевнені метеорологи.
Посушлива Європа
До слова, у Франції, Португалії та Іспанії заходи економії води запровадили ще навесні, готуючись до літньої спеки. У Барселоні, приміром, не працюють фонтани та не поливають рослини в парках.
А уряд Португалії навіть видав розпорядження про тимчасову заборону вирощування оливок, авокадо та червоних ягід у провінціях Алентежу й Алгарве, які найбільше постраждали від екстремальної посухи.