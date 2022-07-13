Так, у системі бронювання пакетних турів Misto.travel з'явилися путівки до курортних міст Чорногорії. Курсуватимуть автобуси з 15 липня і аж до 23 вересня поточного року.

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Ціни на відпочинок в Чорногорії

Відправлятимуться автобуси з Києва до прибережних міст Ульцинь, Сутоморе, Бечичі та Херцег-Нові. Рейси до Чорногорії здійснюватимуться двічі на тиждень – щовівторка та щопʼятниці. Вартість відпочинку стартує від 275 євро на одного. А тепер детальніше щодо цін:

Виїзд 20 липня на 7 ночей:

з Києва від 275 євро з людини (551 євро за двох)

з Києва від 282 євро з одного (565 євро за двох) у 4- 5-зіркових готелях

з Києва від 646 євро з одного (1292 євро за двох) у 4- 5-зіркових готелях з форматом "Все включено"

з Києва від 629 євро з одного (1258 євро за двох) у 5-зіркових готелях

Зауважте! Для поїздки в Чорногорії не потрібно показувати сертифікат вакцинації або результати ПЛР-тесту – в’їзд вільний.

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