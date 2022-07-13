Так, в системе бронирования пакетных туров Misto.travel появились путевки в курортные города Черногории. Курсировать автобусы начнут с 15 июля и вплоть до 23 сентября текущего года.

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Цены на отдых в Черногории

Отправляться автобусы будут из Киева в прибрежные города Ульцинь, Сутоморе, Бечичи и Херцег-Нови . Рейсы в Черногорию будут осуществляться дважды в неделю – каждый вторник и пятницу. Стоимость отдыха стартует от 275 евро на одного. А теперь подробнее по ценам:

Выезд 20 июля на 7 ночей:

из Киева от 275 евро с человека (551 евро за двоих)

из Киева от 282 евро из одного (565 евро за двоих) в 4-5-звездочных отелях

из Киева от 646 евро из одного (1292 евро за двоих) в 4-5-звездочных отелях с форматом "Все включено"

из Киева от 629 евро из одного (1258 евро за двоих) в 5-звездных отелях

Примите во внимание! Для поездки в Черногорию не нужно показывать сертификат вакцинации или результаты ПЦР-теста – свободный въезд.