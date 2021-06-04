У світі Василь Попадяк прославився саме як скрипаль. Його концерти збирають численну аудиторію 150-200 разів на рік. Музикант часто виступає в Україні. З 2009 року він є заслуженим артистом України.

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З чого все почалося

Василь Попадюк народився у львівській сім'ї артистів 16 січня 1966 року. Мама, Світлана Попадюк, – хореографиня. Батько, Василь Попадюк, – відомий сопілкар, був учасником хору імені Григорія Верьовки, керував ансамблем "Троїсті музики". Із семи років Попадюк-молодший навчався в Київській спеціалізованій музичній школі імені Миколи Лисенка. Потім вступив до Київської консерваторії імені Петра Чайковського, звідки на останньому курсі перевівся на заочне відділення Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Чоловік жартує, що у нього не було іншого вибору, окрім як стати музикою.

З 1997 року живе і працює у Канаді. У країну, каже, закохався давно. Перший раз там побував у Канаді у 1988 році на Олімпійських іграх в Калгарі.

Там я побачив зовсім інший світ – українство. У дитинстві тато з Канади завжди привозив літературу, тому я знав цю країну, скажімо, заочно. Я був у багатьох країнах світу, але Канада, на мою думку, одна із найкращих. Узагалі, я часто кажу, що Канада – це Україна, але з капітальним ремонтом,

– розповів Василь Попадюк.

У 2003 році музикант взяв участь у телевізійному шоу "Велика музична канадська мрія", де змагався з 15 тисячами інших скрипалів. У фіналі виконував гуцульську композицію і посів друге місце.

На період локдауну Василь Попадюк затримався в Україні на довше, ніж планував. І за цей час, каже, встиг засумувати за Канадою.

Василь Попадюк / Фото ВиЧЕрпно

Що надихає музиканта світового рівня

Насамперед віртуоза надихає хороший музичний інструмент. Василь Попадюк розповів, що мав багато скрипок. Зараз він є власником скрипки 18 століття, яка є роботою італійця Джованні Гваданіні. Це цінний ексклюзивний інструмент, яким Василь Попадюк дуже пишається.

Також митець черпає натхнення у каві, бо є великим шанувальником цього напою. Він розповів, що насолоджується потрійним еспресо щоранку.

А улюбленим містом в Україні для Василя Попадюка незмінно залишається Львів.

Якою мовою спілкуються у родині

Діти до Василя Попадюка говорять українською, між собою спілкуються англійською, а в школі розмовляють французькою. Російську мову вони не розуміють.

Зараз ми переїхали в Оттаву, то вони ходять у суботню українську школу. А коли жили в Торонто, то там 8 чи 9 державних українських шкіл. Я навіть казав колись, що в Канаді більше спілкуюся українською мовою, ніж в Києві,

– розказав Василь Попадюк.

Про гурт PapaDuke

Ідея створити гурт PapaDuke у Василя Попадюка з'явилася тоді, коли він почав працювати з канадськими зірками. Гурт активно функціонує з 2003 року. Виконує музику у стилях: world music, latino, gypsy, jazz.

Моєю ідеєю було, щоб чужинці грали українську музику. На концертах я їх оголошую так, ніби вони всі з України. Наприклад, кажу, що музикант із Західної України, а він насправді з Гавани, кажу із Південної України, а музикант з Еквадору і так далі,

– поділився музикант.

Також чоловік зараз працює над проєктом "Гуцульська планета". Нещодавно їм запропонували співпрацю з Гуцульським державним ансамблем.