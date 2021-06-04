В мире Василий Попадяк прославился именно как скрипач . Его концерты собирают многочисленную аудиторию 150-200 раз в год. Музыкант часто выступает в Украине. С 2009 года он является заслуженным артистом Украины.

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С чего все началось

Василий Попадюк родился во львовской семье артистов 16 января 1966. Мама, Светлана Попадюк, – хореограф. Отец, Василий Попадюк, – известный свирельщик, был участником хора имени Григория Веревки, руководил ансамблем "Трио музыкантов". С семи лет Попадюк-младший учился в Киевской специализированной музыкальной школе имени Николая Лысенко. Затем поступил в Киевскую консерваторию имени Петра Чайковского, откуда на последнем курсе перевелся на заочное отделение Львовской музыкальной академии имени Николая Лысенко. Мужчина шутит, что у него не было другого выбора, кроме как стать музыкантом.

С 1997 года живет и работает в Канаде . В страну, говорит, влюбился давно. Первый раз там побывал в Канаде в 1988 году на Олимпийских играх в Калгари.

Там я увидел совсем другой мир – украинство. В детстве папа из Канады всегда привозил литературу, поэтому я знал эту страну, скажем, заочно. Я был во многих странах мира, но Канада, по моему мнению, одна из лучших. Вообще, я часто говорю, что Канада – это Украина, но с капитальным ремонтом,

– рассказал Василий Попадюк.

В 2003 году музыкант принял участие в телевизионном шоу "Большая музыкальная канадская мечта", где соревновался с 15 тысячами других скрипачей. В финале выполнял гуцульскую композицию и занял второе место.

На период локдауну Василий Попадюк задержался в Украине дольше, чем планировал. И за это время, говорит, успел соскучиться за Канадой.

Василий Попадюк / Фото исчерпывающие

Что вдохновляет музыканта мирового уровня

Прежде всего виртуоза вдохновляет хороший музыкальный инструмент. Василий Попадюк рассказал, что имел много скрипок. Сейчас он является владельцем скрипки 18 века, работой итальянца Джованни Гваданини . Это ценный эксклюзивный инструмент, которым Василий Попадюк очень гордится.

Также он черпает вдохновение в кофе, потому что является большим поклонником этого напитка. Попадюк рассказал, что наслаждается тройным эспрессо каждое утро.

А любимым городом в Украине для Василия Попадюка неизменно остается Львов .

На каком языке общаются в семье

Дети к Василию Попадюку обращаются на украинском, между собой общаются на английском, а в школе говорят на французском. Русский язык они не понимают.

Сейчас мы переехали в Оттаву, то они ходят в субботнюю украинскую школу. А когда жили в Торонто, то там 8 или 9 государственных украинских школ. Я даже говорил прежде, что в Канаде больше общаюсь на украинском языке, чем в Киеве,

– рассказал Василий Попадюк.

О группе PapaDuke

Идея создать группу PapaDuke у Василия Попадюка появилась тогда, когда он начал работать с канадскими звездами. Группа активно работает с 2003 года. Исполняет музыку в стилях: world music, latino, gypsy, jazz.

Моей идеей было, чтобы иностранцы играли украинскую музыку. На концертах я их объявляю так, будто они все из Украины. Например, говорю, что музыкант из Западной Украины, а он на самом деле из Гаваны, говорю из Южной Украины, а музыкант из Эквадора и так далее,

– поделился музыкант.