Відомий британський журналіст Кларскон рекомендує переїжджати у Варшаву

На тлі паливної кризи на інших проблем у Великій Британії багатьох громадян цікавить, куди б можна було емігрувати. Телеведучий Джеремі Кларскон радить обрати Польщу.

Таку думку він висловив у своїй авторській колонці в одному з місцевих видань. Вона отримала назву: "Я знаю, куди я переїду, якщо покину Велику Британії: це буде Польща".

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Місце, де усі були б щасливі

Кларксон не обійшов увагою те, що у країні зараз великі проблеми з поставками. Не вистачає, зокрема, продуктів харчування і палива. Раніше на тлі цієї кризи прихильники журналіста запитали його, куди б він порадив переїхати. Той одразу запевнив, що не в Австралію та США. Потім він озвучив список із низки країн, в яких також не радив би жити. "Однак існує місце, де всі ми були б щасливі. Це у Східній Європі. А саме – Польща".

Ми скаржимося, що всі водії вантажівок та будівельники повернулися до Польщі. Якщо нам потрібні добре побудовані будинки, чому б не переїхати до Варшави?

– запитав телеведучий.

Крім цього, він відзначив, що поляки люблять хороші жарти, особливо про Німеччину. А також додав, що у цій країні немає великої кількості іммігрантів з Близького Сходу та Африки. "Згадувати про це – політично некоректно? Таке може бути в Австралії, США та Великій Британії, але тільки не в Польщі", – підсумував Кларксон.

Що відомо про Джеремі Кларксона

Джерело: "Вікіпедія"