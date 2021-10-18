Такое мнение он высказал в своей авторской колонке в одном из местных изданий. Она получила название: "Я знаю, куда я перееду, если брошу Большую Британии: это будет Польша".
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Место, где все были бы счастливы
Кларксон не обошел вниманием то, что в стране сейчас большие проблемы с поставками. Не хватает, в частности, продуктов питания и топлива. Ранее на фоне этого кризиса сторонники журналиста спросили его, куда бы он посоветовал переехать. Тот сразу заверил, что не в Австралию и США. Затем он озвучил список из ряда стран, в которых также не советовал бы жить. "Однако существует место, где все мы были бы счастливы. Это в Восточной Европе. А именно – Польша".
Мы жалуемся, что все водители грузовиков и строители вернулись в Польшу. Если нам нужны хорошо построены дома, почему бы не переехать в Варшаву?, – спросил телеведущий.
Кроме этого, он отметил, что поляки любят хорошие шутки, особенно о Германии. А также добавил, что в этой стране нет большого количества иммигрантов с Ближнего Востока и Африки. "Вспоминать об этом – политически некорректно? Такое может быть в Австралии, США и Великобритании, но только не в Польше", – подытожил Кларксон.
Что известно о Джереми Кларксоне
Источник: "Википедия"
- 61-летний британский ведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике. Больше всего известен благодаря телепередаче Top Gear, которую он вел в 1988 – 2015 годах.
- В 2015 году BBC временно отстранила Кларксона от работы. Все из-за спора и драки между ведущим и одним из продюсеров Top Gear. Ранее ему объявляли "последнее предупреждение" из-за расистского скандала, однако эту ссору назвали "последней каплей".
- Фанаты журналиста требовали вернуть Кларксона в эфир. На сайте Change.org собрали более 1000000 подписей за это. Впрочем, в BBC отказались продлевать с ведущим контракт.
- Впоследствии Кларксон и его коллеги Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй подписали контракт с Amazon Video. Их новое шоу получило название The Grand Tour. А в 2018 году журналист стал вести возрожденное британское шоу "Кто хочет стать миллионером?".
- Летом 2021 года стартовало новое шоу на Amazon Prime – "Ферма Кларксона", в котором Джереми рассказывает о жизни на своей собственной ферме, расположенной в Котсуолд, Чиппинг-Нортон.