Такое мнение он высказал в своей авторской колонке в одном из местных изданий. Она получила название: "Я знаю, куда я перееду, если брошу Большую Британии: это будет Польша".

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Место, где все были бы счастливы

Кларксон не обошел вниманием то, что в стране сейчас большие проблемы с поставками. Не хватает, в частности, продуктов питания и топлива. Ранее на фоне этого кризиса сторонники журналиста спросили его, куда бы он посоветовал переехать. Тот сразу заверил, что не в Австралию и США. Затем он озвучил список из ряда стран, в которых также не советовал бы жить. "Однако существует место, где все мы были бы счастливы. Это в Восточной Европе. А именно – Польша".

Мы жалуемся, что все водители грузовиков и строители вернулись в Польшу. Если нам нужны хорошо построены дома, почему бы не переехать в Варшаву?, – спросил телеведущий.

Кроме этого, он отметил, что поляки любят хорошие шутки, особенно о Германии. А также добавил, что в этой стране нет большого количества иммигрантов с Ближнего Востока и Африки. "Вспоминать об этом – политически некорректно? Такое может быть в Австралии, США и Великобритании, но только не в Польше", – подытожил Кларксон.

Что известно о Джереми Кларксоне

Источник: "Википедия"