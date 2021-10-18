Таку думку він висловив у своїй авторській колонці в одному з місцевих видань. Вона отримала назву: "Я знаю, куди я переїду, якщо покину Велику Британії: це буде Польща".
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Місце, де усі були б щасливі
Кларксон не обійшов увагою те, що у країні зараз великі проблеми з поставками. Не вистачає, зокрема, продуктів харчування і палива. Раніше на тлі цієї кризи прихильники журналіста запитали його, куди б він порадив переїхати. Той одразу запевнив, що не в Австралію та США. Потім він озвучив список із низки країн, в яких також не радив би жити. "Однак існує місце, де всі ми були б щасливі. Це у Східній Європі. А саме – Польща".
Ми скаржимося, що всі водії вантажівок та будівельники повернулися до Польщі. Якщо нам потрібні добре побудовані будинки, чому б не переїхати до Варшави?
– запитав телеведучий.
Крім цього, він відзначив, що поляки люблять хороші жарти, особливо про Німеччину. А також додав, що у цій країні немає великої кількості іммігрантів з Близького Сходу та Африки. "Згадувати про це – політично некоректно? Таке може бути в Австралії, США та Великій Британії, але тільки не в Польщі", – підсумував Кларксон.
Що відомо про Джеремі Кларксона
Джерело: "Вікіпедія"
- 61-річний британський ведучий та журналіст, який спеціалізується на автомобільній тематиці. Найбільше відомий завдяки телепередачі Top Gear, яку він вів у 1988 – 2015 роках.
- У 2015 році BBC тимчасово відсторонила Кларксона від роботи. Все через суперечку та бійку між ведучим та одним із продюсерів Top Gear. Раніше йому виголошували "останнє попередження" через расистський скандал, проте цю сварку назвали "останньою краплею".
- Фанати журналіста вимагали повернути Кларксона до ефіру. На сайті Change.org зібрали понад 1 мільйон підписів за це. Втім, у BBC відмовилися продовжувати з ведучим контракт.
- Згодом Кларксон та його колеги Річард Хаммонд та Джеймс Мей підписали контракт з Amazon Video. Їхнє нове шоу вийде отримало назву The Grand Tour. А у 2018 році журналіст став вести відроджене британське шоу "Хто хоче стати мільйонером?".
- Влітку 2021 року стартувало нове шоу на Amazon Prime – "Ферма Кларксона", в якому Джеремі розповідає про життя на своїй власній фермі, розташованій в Котсуолд, Чиппинг-Нортон.