5 відомих фільмів й серіалів, які знімали в Польщі: фото локацій
Джерело:телеграм-канал Варшава 36.6
Завдяки своїм красивим пейзажам та архітектурному стилю Польща неодноразово ставала знімальним майданчиком. Тож нумо розбиратися, які відомі і навіть легендарні стрічки створювали у сусідній країні.
Так, Польща надихає багатьох творців на зйомки кіно. У невеличкій добірці зібрали ті фільми й серіали, які були зняті на території цієї країни. Ділимось також локаціями, що свого часу перетворилися на знімальний майданчик.
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Кіно, яке зняли у Польщі
"Список Шиндлера" (1993)
Це американський епічний історичний фільм, знятий режисером і продюсером Стівеном Спілбергом. Події військової драми починають розвиватися під час Другої світової війни, коли в окуповану Польщу прибуває Оскар Шиндлер.
Стрічку знімали у Кракові. Ось перелік локацій:
- Фабрика емальованих виробів Оскара Шиндлера;
- Ринкова площа;
- Пілсудський міст;
- Краківський головний вокзал;
- Вулиця Szerokiej та Ciemnej у Казімежі;
- Будинок на вул. Józefa 12, а також в околицях міста.
Зйомки фільму "Список Шиндлера" у Кракові / Фото krakow.tvp
"Піаніст" (2002)
Знову Друга світова війна і знову Польща. В центрі сюжету – історія знаменитого польського піаніста Владислава Шпільмана, який дивом уникає депортації, але знову потрапляє в гетто Варшави. Фільм "Піаніст" заснований на реальних подіях.
Кіно частково знімали на варшавській Празі – на вулицях Stalowa, Mała i Ząbkowska. А також у передмісті Кракова та у Лодзі.
"Міст шпигунів" (2015)
Сюжет фільму натхненний серією реальних історичних подій і розповідає про бруклінського адвоката Джеймса Донована. Чоловік опиняється в епіцентрі холодної війни, коли ЦРУ відправляє його на практично неймовірне завдання – домовитися про звільнення полоненого в СРСР американського пілота літака-шпигуна U2.
Деякі сцени знімали у Вроцлаві, видаючи його за Східний Берлін. У фільмі можна впізнати вулиці Ptasia, Mernicza та Krucza.
"Читець" (2008)
Дія фільму "Читець" охоплює сорок років, а історія починається ще в 1958-му році, коли головному герою було всього 15. У той день він почувався вкрай погано, ледь стоявши на ногах. Тоді хлопець зустрів її. Її ім'я – Ханна, про це він дізнається пізніше, набагато пізніше, після декількох зустрічей, після того, як зуміє подолати хворобу і подякувати незнайомці, яка допомогла йому дістатися додому. Вона була старша за нього вдвічі, але, попри вік, між ними спалахнули почуття.
Багато сцен фільму було записано в Державному музеї Майданек у Любліні.
Серіал "Відьмак" (2019)
Нашумілий свого часу серіал розповідає про відьмака Геральта з Рівії – найманця-мутанта, який знає, як знищувати чудовиськ і веде кочовий спосіб життя. Проте коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йеннефер і юною принцесою Ціріллою з Цінтри, відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями.
Частина зйомок серіалу проходила в Zamku Ogrodzieniec, який входить у відомий туристичний маршрут Орлиних гнізд у Польщі.