Так, Польща надихає багатьох творців на зйомки кіно. У невеличкій добірці зібрали ті фільми й серіали, які були зняті на території цієї країни. Ділимось також локаціями, що свого часу перетворилися на знімальний майданчик.

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Кіно, яке зняли у Польщі

"Список Шиндлера" (1993)

Це американський епічний історичний фільм, знятий режисером і продюсером Стівеном Спілбергом. Події військової драми починають розвиватися під час Другої світової війни, коли в окуповану Польщу прибуває Оскар Шиндлер.

Стрічку знімали у Кракові. Ось перелік локацій:

Фабрика емальованих виробів Оскара Шиндлера;

Ринкова площа;

Пілсудський міст;

Краківський головний вокзал;

Вулиця Szerokiej та Ciemnej у Казімежі;

Будинок на вул. Józefa 12, а також в околицях міста.



Зйомки фільму "Список Шиндлера" у Кракові / Фото krakow.tvp

"Піаніст" (2002)

Знову Друга світова війна і знову Польща. В центрі сюжету – історія знаменитого польського піаніста Владислава Шпільмана, який дивом уникає депортації, але знову потрапляє в гетто Варшави. Фільм "Піаніст" заснований на реальних подіях.

Кіно частково знімали на варшавській Празі – на вулицях Stalowa, Mała i Ząbkowska. А також у передмісті Кракова та у Лодзі.

Зйомки фільму "Піаніст" у Варшаві / Фото polityka

"Міст шпигунів" (2015)

Сюжет фільму натхненний серією реальних історичних подій і розповідає про бруклінського адвоката Джеймса Донована. Чоловік опиняється в епіцентрі холодної війни, коли ЦРУ відправляє його на практично неймовірне завдання – домовитися про звільнення полоненого в СРСР американського пілота літака-шпигуна U2.

Деякі сцени знімали у Вроцлаві, видаючи його за Східний Берлін. У фільмі можна впізнати вулиці Ptasia, Mernicza та Krucza.

"Міст шпигунів" – Вроцлав / Фото wroclaw.pl

"Читець" (2008)

Дія фільму "Читець" охоплює сорок років, а історія починається ще в 1958-му році, коли головному герою було всього 15. У той день він почувався вкрай погано, ледь стоявши на ногах. Тоді хлопець зустрів її. Її ім'я – Ханна, про це він дізнається пізніше, набагато пізніше, після декількох зустрічей, після того, як зуміє подолати хворобу і подякувати незнайомці, яка допомогла йому дістатися додому. Вона була старша за нього вдвічі, але, попри вік, між ними спалахнули почуття.

Багато сцен фільму було записано в Державному музеї Майданек у Любліні.

Державний музей Майданек у Любліні / Фото turystyka

Серіал "Відьмак" (2019)

Нашумілий свого часу серіал розповідає про відьмака Геральта з Рівії – найманця-мутанта, який знає, як знищувати чудовиськ і веде кочовий спосіб життя. Проте коли доля зводить Геральта з могутньою чарівницею Йеннефер і юною принцесою Ціріллою з Цінтри, відьмак виявляється втягнутий в жорстоке протистояння між двома войовничо налаштованими народами, які борються за владу над великими землями.

Частина зйомок серіалу проходила в Zamku Ogrodzieniec, який входить у відомий туристичний маршрут Орлиних гнізд у Польщі.

Zamek Ogrodzieniec у серіалі "Відьмак" / Фото cdn1.naekranie