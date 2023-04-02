Так, Польша вдохновляет многих создателей на съемки кино. В небольшой подборке собрали те фильмы и сериалы, которые были снятые на территории этой страны. Делимся также локациями, которые в свое время превратились в съемочную площадку.
Читайте также Компания TransferGo получила награду от Blue/Yellow for Ukraine
Кино, снятое в Польше
"Список Шиндлера" (1993)
Это американский эпический исторический фильм, снятый режиссером и продюсером Стивеном Спилбергом. События военной драмы начинают развиваться во время Второй мировой войны, когда в оккупированную Польшу прибывает Оскар Шиндлер.
Ленту снимали в Кракове. Вот перечень локаций:
- Фабрика эмалированных изделий Оскара Шиндлера;
- Рыночная площадь;
- Пилсудский мост;
- Краковский главный вокзал;
- Улица Szerokiej и Ciemnej в Казимеже;
- Дом на ул. Józefa 12, а также в окрестностях города.
Съемки фильма "Список Шиндлера" в Кракове / Фото krakow.tvp
"Пианист" (2002)
Снова Вторая мировая война и снова Польша. В центре сюжета – история знаменитого польского пианиста Владислава Шпильмана, чудом избегающего депортации, но снова попадающего в гетто Варшавы. Фильм "Пианист" основан на реальных событиях.
Кино частично снимали на варшавской Праге – на улицах Stalowa, Mała и Ząbkowska. А также в пригороде Кракова и Лодзи.
Съемки фильма "Пианист" в Варшаве / Фото polityka
"Мост шпионов" (2015)
Сюжет фильма вдохновлен серией реальных исторических событий и рассказывает о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване. Мужчина оказывается в эпицентре холодной войны, когда ЦРУ отправляет его на практически невероятную задачу – договориться об освобождении плененного в СССР американского пилота самолета-шпиона U2.
Некоторые сцены снимали во Вроцлаве, выдавая его за Восточный Берлин. В фильме можно узнать улицы Ptasia, Mernicza и Krucza.
"Мост шпионов" – Вроцлав / Фото wroclaw.pl
"Чтец" (2008)
Действие фильма "Чтец" охватывает сорок лет, а история начинается еще в 1958-м году, когда главному герою было всего 15. В тот день он чувствовал себя крайне плохо, едва стоя на ногах. Тогда он встретил ее. Ее имя – Ханна, об этом он узнает позже, гораздо позже, после нескольких встреч, после того, как сумеет преодолеть болезнь и поблагодарить незнакомку, которая помогла ему добраться домой. Она была старше его вдвое, но, несмотря на возраст, между ними вспыхнули чувства.
Многие сцены фильма были записаны в Государственном музее Майданек в Люблине.
Государственный музей Майданек в Люблине / Фото turystyka
Сериал "Ведьмак" (2019)
Нашумевший в свое время сериал рассказывает о ведьмаке Геральте из Ривии – наемнике-мутанте, который знает, как уничтожать чудовищ и ведет кочевой образ жизни. Однако когда судьба сводит Геральта с могущественной волшебницей Йеннефер и юной принцессой Цириллой из Цинтры, ведьмак оказывается вовлечен в жестокое противостояние между двумя воинственно настроенными народами, борющимися за власть над великими землями.
Часть съемок сериала проходила в Zamku Ogrodzieniec, входящем в известный туристический маршрут Орлиных гнезд в Польше.
Zamek Ogrodzieniec в сериале "Ведьмак" / Фото cdn1.naekranie