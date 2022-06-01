У Відні українцям дозволили ще місяць безкоштовно користуватися міським транспортом
Джерело:Укрінформ
Близько 21 тисяча вимушених переселенців з України перебуває в столиці Австрії. З 1 червня в деяких країнах транспорт для українців став платним.
Українцям у Відні продовжили безплатний проїзд
Втім, влада Відня вирішила продовжити можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті міста для українців ще на місяць. Цей дозвіл був до кінця травня, а тепер діятиме ще місяць.
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Так, українці зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста – "Віденськими лініями" до кінця червня.
Крім того, українські біженці також мають право безплатно користуватися до кінця червня потягами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) і WESTbahn ("Вестбан").
Водночас, безкоштовне паркування на вулицях міста з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією все ж стане платним. Українським переселенцям з власним автомобілем знадобиться платна паркувальна наклейка. Заяв на отримання такої наклейки до муніципальних районних управлінь подали поки близько тисячі українців.
Нові правила щодо безкоштовного проїзду в Європі
З 24 лютого Європа дозволила українським біженцям безоплатно пересуватися країнами. Однак з 1 червня низка держав ЄС змінює правила користування громадським транспортом.
У більшості країн право на безкоштовний проїзд для українців зберігається й надалі. Проте деякі європейські держави частково скасовують вільний проїзд уже з 1 червня. Мовиться про Польщу, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Чехію. Для українців в цих країнах діятиме пільговий проїзд.
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