В Оттаві зробили безкоштовний проїзд для українських біженців

Безкоштовним також є проїзд й в Para Transpo. Це спеціальний транспорт для людей з обмеженими можливостями. Втім, реєструватися на Para Transpo потрібно окремо. При цьому таким людям нададуть тимчасовий проїзний – до схвалення заявки.

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Так, щоб скористатися безкоштовним проїздом, необхідно отримати смарткарту, яка дійсна в автобусах та потягах OC Transpo. Ці спеціальні картки дійсні впродовж 6 місяців з дня видачі.

Щоб отримати картку на безкоштовний проїзд, ви повинні:

Бути фізичною особою / сім'єю, вимушено переміщеною з рідної країни;

Не отримувати фінансування на транспорт з будь-яких інших джерел;

Не бути біженцем за підтримки уряду (GAR) або Ontario Works (OW).

Увага! Отримати картку можна в центрах для біженців, список центрів за посиланням. Також за детальною інформацією можна звернутися за телефоном 6132329634.

Нові правила щодо безкоштовного проїзду в Європі

З 24 лютого Європа дозволила українським біженцям безоплатно пересуватися країнами. Однак з 1 червня низка держав ЄС змінює правила користування громадським транспортом.