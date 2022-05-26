У більшості країн право на безкоштовний проїзд для українців зберігається й надалі. Крім цього, особливих вимог немає – біженцям потрібно мати при собі український паспорт або безкоштовний квиток, який можна взяти у касах на вокзалі чи в кондуктора.

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Проте деякі європейські держави частково скасовують вільний проїзд уже з 1 червня. Йдеться про Польщу, Швейцарію, Німеччину, Болгарію та Чехію. Для українців тут діятиме пільговий проїзд.

Нові правила безкоштовного проїзду в Польщі

Наразі відомо, що українцям доведеться платити у міському транспорті Варшави. Щодо регіональних потягів компанії PKP Intercity, то лише певні напрямки залишаться безкоштовними.

Якщо раніше біженці з України мали змогу подорожувати потягами PKP Intercity по всій Польщі, то з початку червня безоплатний проїзд буде лише на маршрутах до і від тих міст, які розташовані полько-українському кордоні (Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загоже, Ярослав та Жешув).

Хто може отримати безкоштовний квиток:

жінки

діти до 18 років

чоловіки старше 60 років

чоловіки у віці 18-60 з інвалідністю.

Документи, які надають право вільно користуватися потягами PKP Intercity:

паспорт, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого;

документ з фотографією, що підтверджує особу;

повідомлення про присвоєння номера PESEL;

проїздний квиток з України до Польщі.

Зауважте! Актуальну інформацію можна отримати на спеціальній гарячій лінії для для громадян України – +48 22 473 00 86 (вартість дзвінка відповідно до тарифу оператора) або 800 033 022 (безкоштовна гаряча лінія для всіх внутрішніх операторів).

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Інформація про громадський транспорт Європи для українців / Фото Telegram

Які вимоги діятимуть в інших країнах Європи

Німеччина вводить проїзний на всі види міського транспорту в будь-якому місті та регіональних поїздах за 9 євро. У Чехії абонемент на всі види місцевого громадського транспорту обійдеться майже в 7 євро.

Важливо! Правила проїзду для українців у громадському транспорті країн ЄС з 1 червня можуть змінитися і в інших країнах, тому краще перевіряйте актуальну інформацію на спеціальному сайті Європи для українських біженців.

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