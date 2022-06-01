Українцям у Відні продовжили безплатний проїзд

Втім, влада Відня вирішила продовжити можливість безкоштовного проїзду в громадському транспорті міста для українців ще на місяць. Цей дозвіл був до кінця травня, а тепер діятиме ще місяць.

Читайте також В Оттаві зробили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців

Так, українці зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста – "Віденськими лініями" до кінця червня.

Крім того, українські біженці також мають право безплатно користуватися до кінця червня потягами Австрійської федеральної залізниці (ÖBB) і WESTbahn ("Вестбан").

Водночас, безкоштовне паркування на вулицях міста з 1 червня для автомобілів з українською реєстрацією все ж стане платним. Українським переселенцям з власним автомобілем знадобиться платна паркувальна наклейка. Заяв на отримання такої наклейки до муніципальних районних управлінь подали поки близько тисячі українців.

Нові правила щодо безкоштовного проїзду в Європі

З 24 лютого Європа дозволила українським біженцям безоплатно пересуватися країнами. Однак з 1 червня низка держав ЄС змінює правила користування громадським транспортом.