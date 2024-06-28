Відень вже третій рік поспіль є найзручнішим містом для життя та відпочинку не лише в Європі, а й у світі. До списку найкращих міст ще увійшли Копенгаген (Данія), Цюрих та Женева (Швейцарія).

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Відень – найзручніше місто у світі для життя

Західна Європа залишається найбільш придатним для життя регіоном з Копенгагеном, Цюрихом і Женевою в рейтингу топ-10 найкращих міст. Однак, згідно з Глобальним індексом комфорту життя EIU, Відень третій рік поспіль зберігає свій титул найзручнішого міста у світі.

Цей Індекс життєздатності EIU враховує п'ять важливих аспектів життєздатності міста:

стабільність,

охорона здоров'я,

культура та навколишнє середовище,

освіта та інфраструктура.

Так, столиця Австрії, Відень, також дуже популярне місце для відпочинку, може похвалитися безліччю неймовірних пам'яток, які не можна пропустити. Дивовижний собор Святого Стефана, захопливий музей Зигмунда Фрейда та чудовий театр опери та балету "Staatsoper" – це лише деякі визначні місця.



Відень втретє найзручніше місто у світі для життя / Фото Unsplash

Гурмани також будуть у захваті від унікальної кулінарної сцени Відня, від декадентського шоколаду до апетитних віденських шніцелів.

Для любителів мистецтва Відень пропонує понад 100 художніх галерей, які щорічно відвідують понад вісім мільйонів відвідувачів, і місто навіть має свій власний унікальний музичний жанр Wienerlied, який нагадує народну музику.

Хто ще у рейтингу?

До списку міст з найкращим рівнем життя, також входять міста США, зокрема Лос-Анджелес і Нью-Йорк. Хоч вони займають нижчі позиції, але можуть похвалитися високими середніми показниками в освіті, інфраструктурі та культурі.

Відень; Копенгаген; Цюрих; Мельбурн; Калгарі; Женева; Сідней; Ванкувер; Осака; Окленд.

Крім того, дослідники звернули увагу на канадські міста. Йдеться про Ванкувер і Калгарі, які посідають сьоме та п'яте місце відповідно.

До слова, видання The Economist також опублікувало рейтинг і найменш комфортних для життя міст світу. Українців неприємно здивувало, що Київ опинився у десятці найгірших. Наша столиця обійняла аж 165 сходинку зі 173-х.