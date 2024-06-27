Рейтинг сформували аналітики британського видання The Economist. Вони оцінювали міста, зокрема, за такими критеріями: інфраструктура, освіта, екологія, охорона здоров'я, культура і довкілля, а також – стабільність. Найкращим для життя вкотре визнали Відень.

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Київ – у десятці найгірших

У рейтингу The Economist Київ – у десятці найгірших. Місто отримало лише 44,5 бали (при умові, що Відень – 98,4). Українську столицю аналітики помістили на 165 сходинку із 173. Загалом десятка найгірших міст для життя міст світу виглядає так:

Каракас (Венесуела)

Київ (Україна)

Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)

Хараре (Зімбабве)

Дакка (Бангладеш)

Карачі (Пакистан)

Лагос (Нігерія)

Алжир (Алжир)

Триполі (Лівія)

Дамаск (Сирія).

Варто зауважити, що позиція Києва у рейтингу, щонайменше, дивує. Так, Україна перебуває в умовах повномасштабної війни. Українці, зокрема, кияни змушені ціною власних життів виборювати свободу рідного міста та своєї країни. Водночас, попри повітряні тривоги та численні атаки російських загарбників, Київ продовжує жити та розвиватися. У місті засновують нові бізнеси, відкривають десятки закладів, створюють бренди, якими захоплюються у різних куточках світу, проводять різноманітні мистецькі заходи.



Київ – любов мільйонів / Unsplash

Що про рейтинг думають киянки

Закордон 24 розпитав мешканок Києва, чи погоджуються вони з позицією міста у рейтингу. Як з'ясувалося, – ні. Київ вважають комфортним для життя. Зауважують: плюси суттєво переважають над мінусами.

Киянка Ірина розповіла, що любить Київ за його зелень та неймовірно красивий Дніпро:

Люблю Київ за те, що тут багато парків та місць для прогулянок і відпочинку, багато зелені та є великий і красивий Дніпро) А ще подобається "багатошаровість" міста – як його стара частина вдало поєднується з новими будівлями.

Киянка Аліна зауважила, що життя у Києві має набагато більше плюсів, аніж мінусів:

"Є свої недоліки, але все ж життя в Києві має набагато більше плюсів. По-перше, це чистота і зелень. Центр завжди супер чистий, я постійно бачу роботу комунальників, урни на кожному кроці. В кожному мікрорайоні є сквер чи парк, в центрі їх навіть більше, ніж на околицях. А для міста-мільйонника це рідкісно і цінно. Я живу в Києві понад 7 років і досі бачу дендропарки, парки, в яких я досі не була, ба більше, не чула.

По-друге, це люди і обслуговування в громадських місцях. У нас дуже висока культура обслуговування, ввічливості та гостинності. Особливо люди змінились після початку повномасштабного вторгнення, ми стали більш емпатичні одне до одного це сто відсотків.

Щодо безпеки, я звісно розумію, що є райони, на яких не так комфортно. Але я можу обрати для життя, власне так і обираю, райони, в яких сама ввечері почуваю себе абсолютно спокійно і в безпеці.

Київ - це культурний і мистецький центр. Попри непросту ситуацію в країні, я бачу круті ініціативи, виставки, фестивалі, тут люди хочуть розвиватись і надихають на це інших.

Єдиний мінус, який я справді бачу в столиці, це затори. Зараз не працює частина гілки метро і це помітно та дискомфортно. Просто наземний громадський транспорт дуже розвинений. Хочу зауважити, що маршрутка по Києву коштує всього 15 гривень, а метро та автобуси 8 гривень!

До того мені часто доводиться їздити Великою Кільцевою вулицею, раніше затори в час пік були шаленими. Останній рік її почали розширювати і коли закінчиться ремонт, гадаю, буде супер зручно.

Варто визнати мінус щодо здорожчання нерухомості. За останній рік ціни виросли дуже помітно. Ще в мене в сім'х є авто, і я хочу зауважити, що заправні станції є по всьому місту, і проблеми з паркуванням не такі страшні як їх малюють, ще жодного разу не було, щоб ми місце шукали більше 10 хвилин".