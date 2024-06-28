Вена уже третий год подряд является самым удобным городом для жизни и отдыха не только в Европе, но и в мире. В список лучших городов еще вошли Копенгаген (Дания), Цюрих и Женева (Швейцария).

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Вена – самый удобный город в мире для жизни

Западная Европа остается наиболее пригодным для жизни регионом с Копенгагеном, Цюрихом и Женевой в рейтинге топ-10 лучших городов. Однако, согласно Глобальному индексу комфорта жизни EIU, Вена третий год подряд сохраняет свой титул самого удобного города в мире.

Этот Индекс жизнеспособности EIU учитывает пять важных аспектов жизнеспособности города:

стабильность,

здравоохранение,

культура и окружающая среда,

образование и инфраструктура.

Так, столица Австрии, Вена, также очень популярное место для отдыха, может похвастаться множеством невероятных достопримечательностей, которые нельзя пропустить. Удивительный собор Святого Стефана, увлекательный музей Зигмунда Фрейда и замечательный театр оперы и балета "Staatsoper" – это лишь некоторые достопримечательности.



Вена в третий раз самый удобный город в мире для жизни / Фото Unsplash

Гурманы также будут в восторге от уникальной кулинарной сцены Вены, от декадентского шоколада до аппетитных венских шницелей.

Для любителей искусства Вена предлагает более 100 художественных галерей, что ежегодно посещают более восьми миллионов посетителей, и город даже имеет свой собственный уникальный музыкальный жанр Wienerlied, который напоминает народную музыку.

Кто еще в рейтинге?

В список городов с лучшим уровнем жизни, также входят города США, в частности Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Хотя они занимают более низкие позиции, но могут похвастаться высокими средними показателями в образовании, инфраструктуре и культуре.

Вена; Копенгаген; Цюрих; Мельбурн; Калгари; Женева; Сидней; Ванкувер; Осака; Окленд.

Кроме того, исследователи обратили внимание на канадские города. Речь идет о Ванкувере и Калгари, которые занимают седьмое и пятое место соответственно.

К слову, издание The Economist также опубликовало рейтинг и наименее комфортных для жизни городов мира. Украинцев неприятно удивило, что Киев оказался в десятке худших. Наша столица заняла аж 165 место из 173-х.