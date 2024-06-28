Зростання температури повітря фіксують рік за роком. Останні три десятиліття стали критичними в контексті історії людства. Кількість днів упродовж року, коли температура сягає +35 градусів, зросла на 52%. Відповідний показник зафіксували відразу у 20 найбільших столицях світу – містах-мільйонниках.

Зверніть увагу The Economist додав Київ у десятку найгірших міст світу для життя: що про це думають кияни

Які міста постраждали найбільше

Наголошують, що у цих містах мешкають понад 200 мільйонів людей. Аномальна спека негативно впливає на їхнє здоров'я. Наразі найбільше постраждали Делі (Індія), Дакка (Бангладеш) і Маніла (Філіппіни). Зокрема, у Делі зареєстрували найдовшу і найсильнішу хвилю тепла за останні майже 75 років. Майже упродовж 40 днів температура повітря трималася на рівні +40 градусів.



Спека робить життя у Делі нестерпним / Unsplash

На жаль, вчені прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься. Людей просять дотримуватися всіх правил безпеки. Влітку 2024 року аномальна спека "накрила", зокрема, Європу. І хоча традиційно найспекотніший місяць – липень – ще не розпочався, у Греції ситуація вже стає критичною.

Одну зі столиць вирішили перенести

Зважаючи на несприятливий клімат та стихійні лиха, влада Індонезії ухвалила рішення перенести столицю – місто Джакарта – в інше місце. Наразі там – понад 10 мільйонів мешканців. Прогнозують, що перенесення Джакарти коштуватиме 32 мільярди доларів. Реалізувати проєкт планують вже до 2045 року.