Від водіїв до сантехніків: які професії є найбільш оплачуваними в Нідерландах
Джерело:Europa jobs
Нідерланди є країною з високорозвиненою економікою та одними з найвищих у світі стандартів рівня життя населення. А оплата праці у країні залишається на доволі високому рівні.
Тоді як у більшості європейських країн чималий попит мають лікарі та сезонні робочі, у Нідерландах не вистачає сантехніків та зварювальників.
Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися
Найбільш оплачувані професії у Нідерландах
Саме ці спеціальності мають найбільший попит та є добре оплачуваними у країні тюльпанів. Звичайно ж, як і в будь-якій країні, наш основний заробіток залежить від багатьох факторів:
- кваліфікації,
- досвіду,
- мовних навичок.
У великих містах заробіток буде трохи вищим, ніж у приміській місцевості. Згідно з даними на 2021 рік, працівники різних галузей отримували:
- 1 770 євро брутто (без вирахування податків) на місяць у галузі виробництва;
- 1 560 євро на місяць – робота на складі;
- 1825 євро на місяць – фізична праця;
- 2300 євро на місяць – зварювання;
- 2 185 євро на місяць – електрика;
- 2 245 євро на місяць – сантехніка;
- 1890 євро на місяць – водії;
- 2100 євро на місяць – будівельна галузь.
Зарплата за віком у Нідерландах: що це таке
Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати. До того ж існує думка, що старші працівники є більш кваліфікованими та відповідальними, ніж молоді, і тому заслуговують на вищу заробітну плату.