В то время как в большинстве европейских стран востребованы врачи и сезонные рабочие, в Нидерландах не хватает сантехников и сварщиков.

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Самые высоко оплачиваемые профессии в Нидерландах

Именно эти специальности пользуются наибольшим спросом и являются хорошо оплачиваемыми в стране тюльпанов. Конечно, как и в любой стране, основной заработок зависит от многих факторов:

квалификации,

опыта,

речевых навыков.

В больших городах заработок будет несколько выше, чем в пригородной местности. Согласно данным на 2021 год, работники разных отраслей получали:

1770 евро брутто (без вычета налогов) в месяц в отрасли производства;

1 560 евро в месяц – работа на складе;

1825 евро в месяц – физический труд;

2300 евро в месяц – сварка;

2 185 евро в месяц – электричество;

2 245 евро в месяц – сантехника;

1890 евро в месяц – водители;

2100 евро в месяц – строительная отрасль.

Зарплата по возрасту в Нидерландах: что это такое

Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, там существует такое понятие, как зарплата по возрасту. Это инициатива, которая имеет целью поощрить молодежь учиться, а не работать. К тому же существует мнение, что старшие работники более квалифицированные и ответственные, чем молодые, и поэтому заслуживают более высокой заработной платы.