Тоді як у більшості європейських країн чималий попит мають лікарі та сезонні робочі, у Нідерландах не вистачає сантехніків та зварювальників.

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Найбільш оплачувані професії у Нідерландах

Саме ці спеціальності мають найбільший попит та є добре оплачуваними у країні тюльпанів. Звичайно ж, як і в будь-якій країні, наш основний заробіток залежить від багатьох факторів:

кваліфікації,

досвіду,

мовних навичок.

У великих містах заробіток буде трохи вищим, ніж у приміській місцевості. Згідно з даними на 2021 рік, працівники різних галузей отримували:

1 770 євро брутто (без вирахування податків) на місяць у галузі виробництва;

1 560 євро на місяць – робота на складі;

1825 євро на місяць – фізична праця;

2300 євро на місяць – зварювання;

2 185 євро на місяць – електрика;

2 245 євро на місяць – сантехніка;

1890 євро на місяць – водії;

2100 євро на місяць – будівельна галузь.

Зарплата за віком у Нідерландах: що це таке

Система розподілу зарплат у Нідерландах значно відрізняється від тої, яка функціонує в Україні. До прикладу, там існує таке поняття як зарплата за віком. Це ініціатива, яка має на меті заохотити молодь навчатися, а не працювати. До того ж існує думка, що старші працівники є більш кваліфікованими та відповідальними, ніж молоді, і тому заслуговують на вищу заробітну плату.